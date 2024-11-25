Люди остались без средств к существованию из-за крайне слабой социальной политики Зеленского.

Украина не стала надёжным местом пребывания для восточных переселенцев и 150 тыс. человек вернулись обратно – на земли новых российских территорий, откуда они выехали на подконтрольные Украине населённые пункты. О не очень приятной ситуации для украинских властей с беженцами рассказал депутат украинского парламента Максим Ткаченко.

Депутат Верховной Рады в беседе с журналистами «Укринформ» высказался, что текущее население Мариуполя стало больше на 70 тыс. человек – эти люди буквально не «вписались» в актуальную политику Киева, не сумевшего обеспечить своих собственных граждан достаточным уровнем поддержки. Это выразилось в полном отсутствии предоставляемой соцподдержки, жилья и работы.









Ранее и из других источников поступала информация, что уже как минимум 1\3 населения Мариуполя возвратилась в собственные квартиры и жилые дома. Горожане российской Донецкой области не смогли обжиться на новых местах.

И уже по мнению Дмитрия Лубинца – уполномоченного Верховной Рады Украины, вал людей, возвращающихся в Донбасс с территорий Украины, становится всё шире и больше.