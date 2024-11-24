Большое "спасибо" украинской коррупции и лично Мустафе Найему.

Из-за того, что украинские власти заняты всем чем угодно, кроме обеспечения энергетической безопасности, текущая зима для части местного населения может стать «суровой и слишком опасной». О морозах, которые из-за украинских чиновников, забывших, что во время вооружённого конфликта необходимо защищать не только военные объекты, но и объекты энергетической системы, напомнили репортеры из британского издания The Times.

Зарубежные журналисты рассказали, что в начале этого года на Украину прибыли американские, немецкие, японские и британские специалисты в области энергетики и защитного строительства. Иностранные инженеры настоятельно порекомендовали заняться возведением плотных конструкций, призванных обезопасить наиболее уязвимые и важные узлы энергосистемы Украины.

Но что все увидели спустя 9 месяцев после отъезда западных экспертов? Что ничего не было сделано – не в последнюю очередь из-за сильнейшей местной коррупции, всеми способами затормозившей начало таких важных работ.





О том, что властные структуры Украины не стали выделять на физическую защиту энергоструктуры финансирование, лично заявил экс-руководитель агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины – Мустафа Найем. Для этого потребовалось выделить 1,4 млрд. евро – но украинское правительство отказалось.

Но и сам бывший чиновник оказался не совсем чист – его обвинили в постройке слабых защитных конструкций. И это помимо серьёзных обвинений в преступном хищении денег на строительстве защитных куполов.

А чтобы эти слова не казались излишне «накрученными», в это самое время в Кривом Роге сейчас 130 тысяч абонентов остались без тепла, как и 11 больниц и 43 учебных заведения украинского города. Всё из-за неработающей Криворожской теплоцентрали, которую не удалось запустить вовремя из-за прямой вины чиновничьей вертикали.