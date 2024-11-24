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Madarator
Mash: Звонки мошенников россиянам уменьшились вдвое после удара ВС России по Украине
Потенциальные пострадавшие благодарны усилиям ВС РФ.

   Звонки неизвестных кибермошенников на российские номера, уменьшились ровно в 2 раза после того, как комбинированный удар, состоящий из высокоточных ракет и дальнобойных дронов-камикадзе, совсем недавно пришёлся на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом информирует читателей ТГ-канал Mash.

   Как рассказали журналисты, причина необычного события – дефицит электричества в многочисленных украинских колл-центрах.

   По данным украинских энергетиков для купирования ещё больших гипотетических проблем с энергообеспечением украинских граждан и бизнеса, в стране вводится актуальный график отключения электропитания. И когда света в украинских розетках нет, то «представители службы банковской безопасности» и «сотрудники спецслужб» не могут связаться с россиянами.

   Но даже после такого не стоит расслабляться и забыть про элементарные правила цифровой гигиены, не раскрывая никакой чувствительной информации о себе по телефону неизвестному собеседнику.

   А мы напомним, что недавний масштабный смешанный удар, после которого аферисты из Украины вынужденно легли на дно, был 17 ноября.

#кибермошенничество #кибермошенники #мошенники из украины #мошеннические колл-центры #мошеннические колл-центры на украине
Источник: t.me
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