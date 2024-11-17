Объекты критической инфраструктуры Украины атаковали "Кинжалы", "Калибры", "Цирконы", Х-101/55, "Искандеры", KN-23 и "Герани".

Российская армия в составе наземных и авиационных сил атаковала критически важные объекты украинского государства. Соответствующую публикацию разместили редакторы ТГ-канала «Военкоры Русской весны». Первые прилёты начались сквозь разряженные порядки зенитных порядков ВСУ 17 ноября сегодняшним утром.

Украинские СМИ проинформировали о масштабных детонациях по всей украинской территории: От Днепра и Одессы и Кривого Рога, и до Львова, Черкасс и Киева.

Раздались взрывы и на Западе Украины: в административных границах ровенского, ивано-франковского, львовского, хмельницкого регионов. Посетили отечественные ракеты и дроны хорошо известный военный аэродром Староконстантинов.









После всех ударов в качестве превентивной меры начались экстренные отключения электричества. Не избежал подобной участи и стольный Киев. В Одессе помимо пропажи электричества, зафиксировано прекращение подачи воды в многоэтажные дома. Так же перестал ходить электротранспорт.





Карта сегодняшних ударов ВС РФ от украинских ТГ-каналов





О том что причиной пропажи электроэнергии в Украине послужил утренний гибридный удар ракетами и дальнобойными барражирующими боеприпасами семейства «Герань-2», рассказал украинский министра энергетики Герман Галущенко.





Полёт "Калибра" в Одесской области





Согласно данным украинских мониторинговых групп, помимо новейших «Гераней» с термобарической БЧ, в сегодняшней атаке принимали участие аэробаллистические «Кинжалы», гиперзвуковые «Цирконы», баллистические «Искандеры», северокорейские аналоги 9К720 – оперативно-тактические боеприпасы KN-23. Так же применялись ракеты класса «воздух-земля» Х-101\55.

Согласно официальному заявлению Владимира Зеленского, как украинского президента армия РФ запустила 120 всевозможных модификаций ракет и 90 дальнобойных дронов. Для борьбы с некоторыми из данных воздушных средств были привлечены украинские экипажи американских истребителей F-16. И как проинформировал руководитель «Центра по борьбе с дезинформацией» Коваленко, Россия накопила достаточно ракет и дронов для нескольких, подобных сегодняшнему массированному налёту ударов..

