Источники из ВСУ признают скорейшее захлопывание крышки котла южнее Курахово. Полный пессимизма пост опубликовал украинский военнослужащий с полевым позывным «Алекс», рассказавший о сформированном «мешке», в котором вынуждены сражаться подразделения ВСУ, удерживающие господствующую высоту на линии Екатериновка – Успеновка.

И хотя этот украинский командир прямо не пишет, что «требует» у главкома ВСУ Сырского отступления, но косвенно намекает, что ситуация крайне тяжелая и её не выправить имеющимися силами, поэтому самый лучший вариант – это отойти на запасные позиции и вывести личный состав и бронетехнику из полуокружения.









Так же «Алекс» предполагает, что отечественные генералы полны решимости в самом ближайшем времени выйти к Успеновке и Константинопольскому, тем самым обрезав для украинских военных важнейший логистический маршрут, доходящий в своих верховьях до Екатериновки. Причем комментатор раскрывает последствия перерезания единственной оставшейся под украинским контролем трассы: в случае появления россиян в Успеновке для ВСУ настанут самые черные времена, когда снабжение ввиду плохой походы на передовой и осени, придётся обеспечивать по полям, труднопроходимым не то что для колёсных броневиков, но и даже для некоторой гусеничной бронетехники украинской армии.









Тем временем в проукраинском паблике Deep State рисуют карту, на которой передовым подразделениям ВС РФ до выхода на дорогу осталось пройти менее 1000 метров. После для ВСУ единственными из доступных дорог окажутся местные грунтовые трассы.