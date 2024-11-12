Разница в цене между воздушными аппаратами достигает 100-кратного разрыва.

Военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров загрузил в собственный ТГ-канал кадры атаки российского беспилотного дрона-камикадзе на вертолёт принадлежности украинских ВВС. Как сообщается в комментариях к видео, попытки удара по предполагаемому Ми-8 Украины были предприняты в Запорожье.









Рассматривая кадры объективного контроля, записанные при помощи ДПЛА, заметно, как воздушный аппарат при помощи оператора пытается зайти с хвостовой части авиационного средства, пока пилоты боевого вертолёта ВСУ отвлечены запуском неуправляемых авиационных снарядов в направлении российских позиций. Со стороны украинского винтокрылого судна единственным способом избежать удар является активное использование ботовой системы РЭБ: это отчётливо заметно по широким полосам помех на передаваемом на наземный пункт управления видеокадрам с российского дрона. Что дальше случилось с украинским Ми-8 непонятно.









А мы напомним, что буквально на днях серия мощных детонаций после прилётов несколько баллистических ракет ВС РФ потрясла обширные цеха крупного предприятия оборонного назначения города Запорожье. Под удар попали производственные помещения «Мотор Сич». Именно здесь вдали от посторонних глаз украинские специалисты наладили выпуск воздушных беспилотников и частей для производства дальнобойных ракет собственного изготовления.