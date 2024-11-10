Теперь мечты о дальнобойной "Палянице" сбудутся очень не скоро.

Россия массивными ракетными обстрелами разрушила ракетную программу ВСУ. По словам Вячеслава Смоленко, речь идёт о недавних ударах ВС РФ по заводам «Южмаш» и «Мотор-сич». Мыслями по поводу больших проблем у украинских ракетных инженеров после действий российского военного руководства узнали журналисты «ТАСС», ознакомившиеся с мнением военного эксперта, ранее занимавшего должность руководителя промышленной группы «Южмаша».

Помимо цехов и производственных помещений «Мотор сич» и «Южмаш», атакованы и соответственно повреждены были «Павлоградский химический завод», киевский «Артем», «Павлоградский химический завод». Но несмотря на выбивание высокотехнологичного оборудования, шансы на то, что украинские специалисты при помощи западных коллег смогут перезапустить сначала создание ракетных технологий, а потом и полноценное создание ракетных комплексов, всё ещё есть.

Пожар на Южмаше после одного из ракетных ударов ВС РФ

Смоленко по итогу беседы с российскими репортерами высказался, что единственное, что может надёжно прервать украинскую программу по созданию дальнобойных ракет, это изъятие атомных объектов, размещенных на территории Украины.

Напомним, что «Южмаш» в Днепропетровске, несколько раз стал объектом ракетных атак. Наиболее заметные из оных, были выполнены в минувшем июле, когда точное попадание вызвало заметный пожар внутри огромного производственного помещения.

«Мотор сич» построен в городе Запорожье. Именно здесь до ноября 2024 года развивалась украинская программа по созданию дронов. Но после массированного ракетного удара «Искандерами» она оказалась поставленной на паузу.