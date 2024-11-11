Путешествие длиной в 1460 дней обойдется в 255 тыс. долларов и возможностью посетить 140 стран.

Коммерческая организация Villa Vie Residences, пользуясь вполне массовым раздражением сторонников проигравшей выборы 5 ноября Камалы Харрис, решила организовать 4-летний круиз по океанским просторам планеты Земля. На протяжении 1460 дней президентства 78-летнего политика, недовольные граждане США и не только они, могут провести всё это время в кругосветном путешествии. Об одном из самых длительных путешествий информирует своих читателей издание Business Insider.

Кому Трамп, а кому рекордный рост бизнеса: первыми "на выход" Ричард Гир и ещё несколько голливудских звёзд меньшего масштаба, типа Тома Хэнкса, заявивших публично о своем желании покинуть США во время каденции "старины Донни".

Так, не желающих покидать Штаты на максимально возможный четырёхлетний период, есть облегченная опция: возможность путешествовать в течение одного года. Для любителей «срединного» варианта путешествие будет длиться 3 года. Для почитателей максимального варианта, «заплыв» по морям и океанам будет продолжаться рекордные 4 года.

Минимальная цена жизни на корабле при условии 4-х лет путешествий будет стоить 266 000 американских долларов. За эти деньги предлагается в качестве гостя попасть в 140 государств. Каюта на два места продаётся примерно за 320 тыс. долларов. К услуге пассажиров для поддержания нужных физических кондиций и телесного удовольствия есть секции фитнеса и спа-услуги.

Не останутся путешественники без регулярного питания и хмельных напитков. Последние можно попробовать в обед и ужин без оплаты.