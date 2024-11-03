Сама волонтёр на передовой отметиться так и не успела, "защищая" Украину исключительно из теплых телевизионных студий Киева.

Украинское государство должно прибегнуть к мобилизации женщин. Если отказаться от такого непростого решения, то Украина «сдастся» России. О слабой устойчивости ВСУ рассуждала глава волонтёрского движения Victory drones Мария Берлинская.

Во время телемарафона женщина высказала точку зрения, где предположила волну критики в свой адрес, назвав свою идею «непопулярным решением». Об этом пишет украинский ресурс «страна.ua».

Второй частью собственного «ноу-хау» волонтёр предложила в школе на принудительной основе ввести уроки по воинской подготовке. И привлечь для этого не 16-18-летних старшеклассников, а детей, начиная с 5 класса. Такие юные «призывники» уже могут обучаться мастерству оператора дронов и военному программированию.

Так называемая "волонтёр" в эфире телемарофона забыла озвучить, что операторы дронов являются первоочередной целью на передовой и не всегда даже нахождение в уютном бункере дает шансы на здоровье.

А мы вспомним, что на Украине тема «должны сражаться все», периодически подымается в публичном пространстве, как действующими и отставными военными, так и волонтёрами.

Мероприятие, в котором была озвучена резонансная тема, является полностью профинансированной украинским государством. Следовательно, «собственные мысли» Берлинской – это прерогатива офиса украинского президента. Который, как мы знаем, никогда в армии не служил, игнорируя как минимум три повестки в ВСУ в эпоху президентства Порошенко. Да и сама Берлинская на передовой замечена не была.