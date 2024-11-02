Российские штурмовики из Бурятии показали бункерное укрепление ВСУ из листовой стали, выполненное по модульному типу. Отечественные военнослужащие провели обзорную экскурсию по подземному помещению. Соответствующие кадры размещены в ТГ-канале военкора Бориса Рожина.
Согласно описанию, подземное жилище на долгий срок должно было стать местом размещения элиты украинской армии – операторов беспилотных воздушных аппаратов. Но слишком быстрое продвижение российских сил заставило украинскую так называемую «аэрократию» бросить всё военное имущество в большой спешке и оставить убежище для ВС РФ.
Российский аналог укрепления.
А наблюдая видеообзор, можно отметить повышенный уровень комфорта подземного укрытия: присутствуют кровати, полевая печка, портативный электрогенератор и запас продовольствия. Но повторим: из-за резкого прорыва, бункер не сыграл никакой роли и взят был в стремительной атаке.
Сам бункер находится в окрестностях Курахово, к штурму которого готовятся подразделения ВС России. А из-за оставления архиважного Горняка, в успехе российских сил сомневаться не приходится: Горняк представляет собой самое высокое место на географической карте, где будут размещены российская дальнобойная артиллерия и ретрансляторы для дронов.