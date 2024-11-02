Комфортабельное укрытие оценено российскими бойцами по достоинству.

Российские штурмовики из Бурятии показали бункерное укрепление ВСУ из листовой стали, выполненное по модульному типу. Отечественные военнослужащие провели обзорную экскурсию по подземному помещению. Соответствующие кадры размещены в ТГ-канале военкора Бориса Рожина.

Согласно описанию, подземное жилище на долгий срок должно было стать местом размещения элиты украинской армии – операторов беспилотных воздушных аппаратов. Но слишком быстрое продвижение российских сил заставило украинскую так называемую «аэрократию» бросить всё военное имущество в большой спешке и оставить убежище для ВС РФ.

Российский аналог укрепления.

А наблюдая видеообзор, можно отметить повышенный уровень комфорта подземного укрытия: присутствуют кровати, полевая печка, портативный электрогенератор и запас продовольствия. Но повторим: из-за резкого прорыва, бункер не сыграл никакой роли и взят был в стремительной атаке.









Сам бункер находится в окрестностях Курахово, к штурму которого готовятся подразделения ВС России. А из-за оставления архиважного Горняка, в успехе российских сил сомневаться не приходится: Горняк представляет собой самое высокое место на географической карте, где будут размещены российская дальнобойная артиллерия и ретрансляторы для дронов.