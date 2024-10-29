Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
На "Уралвагонзаводе" масштабировали производство танковых "мангалов"
Противодронная и противокумулятивная решетка – это текущая необходимость, а не "колхозинг".

   Коммерческая организация «Витязь», представляющая собой дочернюю компанию «Уралвагонзавода», публично декларировала старт массового производства противокумулятивных и противодронных экранов для оснащения тяжелой и легкой бронетехники армии РФ. В основном выпускаемые образцы предназначены для защиты от барражирующих боеприпасов и так называемых кумулятивных сбросов.

    В пресс-релизе указывается, что выпуск «Мангалов» получилось наладить буквально с нулевого старта. И сделано это было за очень короткий временной период.


Т-90М с "Накидкой" и противодронным куполом. Автор фотографии: Кривоносов


   В качестве цехов были выбраны резервные производственные площадки, на которых в настоящий момент трудится коллектив из полусотни человек.

   Так же представители фирмы отчитались, что контракт с отечественным оборонным ведомством досрочно завершен.



   А мы напомним, что удачный опыт российской армии и её творчески мыслящих техников и ремонтников переняли не только украинская, но и армии остальных ведущих западных и не только держав. После на передовой появились и такие образцы российских танков, представляющие собой полностью покрытый решетчатыми экранами корпус бронемашины, получившие народное прозвище «Царь-мангал».

#уралвагонзавод #мангалы #мангал
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
MWM: Специалисты «Уралвагонзавода» могут получить доступ к секретным технологиям подбитого Leopard
Уралвагонзавод изучает захваченный немецкий танк Leopard 2
В стенах "Уралвагонзавода" замечены первые Т-90М "Прорыв-3" и Т-72Б3М с комплексом "Арена-М"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
33
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
23
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
12
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
5
ZTE Nubia разрабатывает 5 необычных смартфонов
+
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
12
Tesla впервые показала своё роботакси Cybercab при дневном свете, раскрыв особенности дизайна
1
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
6
Минцифры РФ создаст своё Linux-сообщество в ответ на увольнение российских разработчиков
5
Фото скальпированного Ryzen 7 9800X3D намекает на перемещение кристалла с кэшем под кристалл CCD
1
AOC запускает новый игровой монитор Q27G4XM с передовой технологией Mini LED
+
Российские войска взяли под контроль Измайловку в ДНР и продвигаются к Покровску
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
12
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
10
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
15
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
2
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
21
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
5

Сейчас обсуждают

Жора Петросян
21:39
пацаны, там классический кризис ликвидности, типа тебе задержали получку на пол=года, а у тебя висят проценты *штрафы по ипотеке)) и никто перезанять не даст, и приходится относить в ломбард за бесцен...
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Alex TOPMAN
21:30
Топовый будет, когда эта частота на cl42 поедет, а не 48.
Apple готовит смарт-экран в стиле iMac G4
Джон Коннор
21:19
а ты думаешь у тебя вся игра загружается? 100гб это чаще всего текстуры и уровни, которые загружаются по мере прохождения игры, а не всё сразу
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Вадим Данилов
21:15
Авторитетное мнение главной нищеты сайта
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
World Trailer
21:14
Им срочно нужен такой чувак как Джим Келлер... который разгонит этот ЛГБТ сброд... и оставив нормальную команду сделают годный CPU :D
Акционеры Intel волнуются из-за падения выручки и потери доли рынка
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:12
У зели окончательно поехала крыша...
NYT: В секретной части "плана победы" Зеленский запросил ракеты «Томагавк» с дальностью 2400 км
Alex TOPMAN
21:12
Не примазывай Патрика к делам Свона. Пэт был гл. инженером, которому урезали тогда финансирование. И он уже тогда понимал, в какую .опу они в итоге скатятся. А сейчас он пытается вытащить контору, но ...
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Alex TOPMAN
21:09
Ты пропустил следующую новость: когда на низах акциями АМД закупился не кто-нибудь, а сам Сорос. И "чудесным образом" с тех пор дела у амд резко попёрли вверх, а у конкурента в .опу. (спойлер: Сорос н...
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
RandomXP
21:07
Я на 4 предпочитаю
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Various Artists
20:52
Пусть сравнят скорость запуска игр объемом свыше 100 Гб на ssd pci 3,4,5. Посмотрим тогда какими будут результаты.
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем