Противодронная и противокумулятивная решетка – это текущая необходимость, а не "колхозинг".

Коммерческая организация «Витязь», представляющая собой дочернюю компанию «Уралвагонзавода», публично декларировала старт массового производства противокумулятивных и противодронных экранов для оснащения тяжелой и легкой бронетехники армии РФ. В основном выпускаемые образцы предназначены для защиты от барражирующих боеприпасов и так называемых кумулятивных сбросов.

В пресс-релизе указывается, что выпуск «Мангалов» получилось наладить буквально с нулевого старта. И сделано это было за очень короткий временной период.





Т-90М с "Накидкой" и противодронным куполом. Автор фотографии: Кривоносов





В качестве цехов были выбраны резервные производственные площадки, на которых в настоящий момент трудится коллектив из полусотни человек.

Так же представители фирмы отчитались, что контракт с отечественным оборонным ведомством досрочно завершен.









А мы напомним, что удачный опыт российской армии и её творчески мыслящих техников и ремонтников переняли не только украинская, но и армии остальных ведущих западных и не только держав. После на передовой появились и такие образцы российских танков, представляющие собой полностью покрытый решетчатыми экранами корпус бронемашины, получившие народное прозвище «Царь-мангал».