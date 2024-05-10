Эта версия является второй вариацией "Царь-мангала", получившего в дополнение к сплошному металлическому коробу ещё и решетчатую конструкцию.

Получившая обновления по последней танковой моде, российская бронетанковая единица смогла выдержать массированную атаку из 40 ударных украинских беспилотников. О стойкости модернизированного «Царь-мангала» рассказал ТГ-канал «Военное дело».

Со слов редакционной коллегии отечественного милитари-канала, и хотя ОБТ не остался полностью без повреждений, грамотная работа российских ремонтных бригад, переоснастивших танк второй модификацией защитных средств от кумулятивных боеприпасов и fpv-дронов, смог выполнить поставленную боевую задачу в полном объеме. Цель заключалась в разведке в зоне интенсивных боевых действий.

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Внимательно разбирая кадры, можно увидеть, как бронированный экземпляр, плотно защищенный сплошным листовым металлом и дополнительно покрытый металлической сеткой, смело движется вперед, «бороздя» плотные слои земной поверхности минным тралом с электронными элементами для обнаружения, в том числе и магнитных мин.

Так же камера четко зафиксировала прилёт украинского дрона-камикадзе, попадание которого не оставило и следа на танке.

Эффективно и дешево, защищая российские танки набором металлических листов и каркасных решетчатых средств, переделанные образцы получили прозвища в среде отечественных блогеров как «Царь-мангалы», а за рубежом в иностранных публикациях переоснащенные бронемашины обозвали «танками-черепахами» и восхитились творческой смекалке ремонтников 1-го армейского корпуса. Именно донецкие военные первыми додумались до подобной защитной идеи. Некоторые блогеры указывают, что успех был замечен и военными из других российских подразделений, решивших переосмыслить в некоторой мере идеи своих донецких коллег и сделать похожее, но не аналогичное. Помимо этого, все эти «танки прорыва» оснащены для повышения шансов в борьбе с fpv-дронами глушащими каналы украинских дронов РЭБ-элементами.