В оперативном командовании российского Генштаба создали новую тактику для взятия практически любого города в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Об универсальном решении, которое позволит проводить наступательные операции против городского гарнизона ВСУ гораздо более эффективнее, рассказывается в свежей публикации ТГ-канала «Военная хроника».

Редакция описала базовое решение, позволяющее облегчать действия ударным группам ВС России с одной стороны, и ухудшать возможность сдержать российский натиск с другой для украинских ВС. Так предполагаемый населённый пункт охватывается с северного и южного направлений, после чего специально для отхода подразделениям ВСУ оставляют длинный, но узкий коридор. Со стороны коридор абсолютно не кажется безопасным: узость канала для отхода позволяет в режиме 24\7 атаковать украинские силы как огнём ствольной и реактивной артиллерии, так и постоянными налётами барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе.









Именно так в начале октября был взят под контроль город Угледар, до этого на протяжении двух лет выдерживающий постоянные накаты российских сил.

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Бои в Селидово на 20 октября 2024 г. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





На данный момент тактика применяется под городом Селидово. Все подступы к нему с фронтального и боковых направлений находятся под контролем армии РФ, а три узкие асфальтовые дороги, ведущие из украинского тыла либо блокированы, либо постоянно обстреливаются.