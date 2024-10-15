Подразделения ВСУ пойманы в ловушку из-за своего ослабленного состояния и стремительности и неожиданности атаки.

Кадры российского беспилотного разведчика запечатлели момент передвижения большой штурмовой группы в момент боя за населённый пункт Островское на Кураховской ЛБС. Соответствующая публикация появилась на официальном канале МО РФ.

Оптический сенсор дрона запечатлел большую колонну гусеничной бронетехники, без особых затруднений проникнувшую в поселение. Первыми во главе колонны бронемашин ехали специально дооборудованные танки, оснащённые колёсно-минными тралами для обнаружения фугасов и иных минно-взрывных устройств, заложенных украинскими подразделениями по периметру дороги. Сообщается, что продвижение было легким насколько возможно: российский отряд сопротивления не встретил, хотя скопление бронеединиц это очень заманчивая цель.









Почему кавалькада российских бронемашин шла «парадным строем» без основательных опасений подвергнуться опасной атаке ударными дронами ВСУ объяснили российские разведчики, пояснившие, что немногим ранее, населённый пункт был зачищен штурмовиками РФ, стремительно атаковавшими украинские позиции, продвигаясь на мотоциклах.





Освобождение Островского





Позже выяснилась ещё одна подробность: украинские солдаты и офицеры не ждали этой российской атаки, и не смогли закрепиться в Островском после отступления из исправительной колонии ранее. Вся операция по освобождению Островского была осуществлена за трое суток, с привлечением приданных сил танкового батальона.

Сообщается, что отступили украинские подразделения в Курахово.Также видео продублировал ТГ-канал «Военный осведомитель».