Тем временем празднует свою победу "Всероссийское движение Анти-дискорд", которое за семь лет своей деятельности смогло найти 947 страниц с запрещенным контентом в мессенджере.

РКН заблокировал прямой доступ к приложению Discord, нарушившему законы РФ.

В Роскомнадзоре прокомментировали, что топ-менеджеры мессенджера не один раз получали предписания с просьбами удалить контент, нарушающий российское законодательство. Но часть таких требований была проигнорирована, а правонарушающие материалы так и остались размещены на платформе. Поэтому во избежание грубых нарушений закона сразу на нескольких направлениях, программа была заблокирована.

До этого Discord получил штраф размером в 6 млн рублей за наличие запрещенного контента, но в компании решение суда РФ исполнять не стали. Так с конца сентября 2024 года на адрес обратной связи приложения было отправлено пять требований удалить страницы с запрещенным содержимым, но действий со стороны управляющих лиц компании не последовало.





В России помимо игровых фанатов онлайн-проектов типа Counter-Strike и Dota, приложение Discord пользуется популярностью у отечественных артиллеристов на полях СВО, использующих мессенджер во время разведмиссий посредством стриминга.

Прямо сейчас зайти на сервера Дискорда как через десктопную версию, так и через мобильное приложение не получается.

Тем временем депутат ГД, занимающий кресло участника комитета по информполитике Антон Немкин высказался по теме, обозначив запрет работы Discord на территории РФ сигналом для зарубежных IT-платформ, что стоит выполнять законные требования регуляторов РФ.