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Madarator
МО России: Армия РФ нанесла удары по одесскому порту и украинской базе ВВС Староконстантинов
Украинское ПВО: сбить удалось не только лишь всё.

   ВКС РФ и наземные подразделения российской армии атаковали базу с топливом рядом с Одессой, попутно отправив ракеты по уже хорошо знакомому военному аэродрому Староконстантинов, размещенному в хмельницком регионе Украины. Соответствующая публикация появилась на портале МО России. Как заявили представители отечественного оборонного ведомства, в комбинированной атаке украинских объектов ВСУ самое деятельное участие приняли дальнобойные дроны-камикадзе Герань, нанеся огневоt поражение по пунктам временного размещения личного состава украинской армии и точкам концентрации военного имущества, в том числе бронетехники. Масштабная атака в общей части затронула 137 таких районов.

   О том что было жарко в районе Одессы, подтвердил лично и руководитель местной военной администрации Олег Кипер, объявивший об атаке на некое судно, правда без уточнения деталей. После руководство Госслужбы по ЧС украинского государства доложило о взрывах на складах.


   Тем временем источники с российской стороны конкретизировали цель атак, обозначив в качестве объекта для поражения корабль, под прикрытием которого западные союзники Киева передали ВСУ дорогостоящие и зенитные боеприпасы для ЗРК «Patriot».

   А мы напомним, что воздушная гавань Староконстантинов является местом постоянной дислокации тактической авиации ВВС Украины, использующей Су-24 МР, переоборудованными для запуска дальнобойных управляемых боеприпасов Storm Shadow. Так же в некоторых помещениях, защищенных бетонными укрытиями, могут находиться европейские F-16, переданные ВСУ Данией и Нидерландами.  

   Именно по Староконстантинову всего несколько недель назад были запущены аэробаллистические «Кинжалы», предположительно преодолевшие железобетонные стены, разрушив несколько F-16.

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Четыре F-16, Су-24 и до 15 ракет Storm Shadow уничтожены ударами «Кинжалов» по аэродрому ВСУ
В Хмельницкой области российские военные, возможно, уничтожили первый украинский F-16
SHOT: Военные РФ могли нанести повреждения F-16 при ударе по аэродрому Староконстантинов
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