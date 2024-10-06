Украинское ПВО: сбить удалось не только лишь всё.

ВКС РФ и наземные подразделения российской армии атаковали базу с топливом рядом с Одессой, попутно отправив ракеты по уже хорошо знакомому военному аэродрому Староконстантинов, размещенному в хмельницком регионе Украины. Соответствующая публикация появилась на портале МО России. Как заявили представители отечественного оборонного ведомства, в комбинированной атаке украинских объектов ВСУ самое деятельное участие приняли дальнобойные дроны-камикадзе Герань, нанеся огневоt поражение по пунктам временного размещения личного состава украинской армии и точкам концентрации военного имущества, в том числе бронетехники. Масштабная атака в общей части затронула 137 таких районов.

О том что было жарко в районе Одессы, подтвердил лично и руководитель местной военной администрации Олег Кипер, объявивший об атаке на некое судно, правда без уточнения деталей. После руководство Госслужбы по ЧС украинского государства доложило о взрывах на складах.





Тем временем источники с российской стороны конкретизировали цель атак, обозначив в качестве объекта для поражения корабль, под прикрытием которого западные союзники Киева передали ВСУ дорогостоящие и зенитные боеприпасы для ЗРК «Patriot».

А мы напомним, что воздушная гавань Староконстантинов является местом постоянной дислокации тактической авиации ВВС Украины, использующей Су-24 МР, переоборудованными для запуска дальнобойных управляемых боеприпасов Storm Shadow. Так же в некоторых помещениях, защищенных бетонными укрытиями, могут находиться европейские F-16, переданные ВСУ Данией и Нидерландами.

Именно по Староконстантинову всего несколько недель назад были запущены аэробаллистические «Кинжалы», предположительно преодолевшие железобетонные стены, разрушив несколько F-16.