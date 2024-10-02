Эскалация между Израилем и Ираном на 100% вероятна.

Чиновники еврейского государства сделали предупреждение в адрес Ирана, объявив, что если Тегеран проведёт атаку по Израилю, то получит ответ. Причём удар будет нанесён по нефтяной отрасли и ядерной сфере исламского государства. Соответствующие сведения появились у корреспондентов The Wall Street Journal со ссылкой на собственных информаторов. Согласно публикации, два дня назад представители Ирана связались с арабскими госдеятелями в регионе и проинформировали о скорой потенциальной атаке земель Израиля. Причем было сказано, что удары будут массовыми.

После этой встрече сотрудников иранского правительства с арабскими эмиссарами, Тель-Авив предельно конкретно объяснил Ирану, что ответ со своей стороны будет в любом случае.









А мы вспомним, что минувшим вечером военные Ирана запустили в направлении израильской территории не менее 400 баллистических дальнобойных боеприпасов. А уже ночью главный дипломат Ирана Аббас Аракчи ответил, что атака закончилась, но при условии, что Израиль отвечать не будет. Если же Нетаньяху решит ответить, то следующий удар со стороны Ирана будет многократно усилен.

Тем временем ЦАХАЛ предполагает в своих замыслах провести атаку практически по всему периметру Ближнего Востока. Такие данные привел представляющий израильскую армию Даниэль Хагари.