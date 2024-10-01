115-мм боеприпас пробивает насквозь легкобронированный корпус любых бронетранспортёров, даже самых современных.

В соцсетях появилось архивное видео, записанное осенью 2022 года. На последнем демонстрируется неудачная для украинских бронетанковых сил встреча с одним единственным оппонентом из стана российских танков. Так из-за того, что ВСУ отправились в атаку на одних БТР, не ожидая по ходу своего движения встретить тяжелобронированную отечественную технику, та самая встреча на асфальтовом шоссе в Херсонской области получилась роковой, но исключительно для украинской стороны. И по-другому и не скажешь: одинокий Т-62М ВС России попросту выполнил запрещенную операцию «умножения на ноль» украинских сил, встретив бронегруппу ВСУ из засады.

Внимательно рассматривая видео, можно подсчитать количество уничтоженной легкобронированной колёсной техники ВС Украины. Всего видно пять БТР-70. О том какой ущерб по итогу получился, заметно по сгоревшим дотла бронированным корпусам и гигантским пробоинам в бортовых проекциях БТР. Что неудивительно. Абсолютно любой боеприпас, запущенный из 115-мм гладкоствольного орудия «Шестьдесят второго модернизированного» представляет нерешаемую задачу для броневиков, как выпущенных в XX веке, так и спроектированных в веке XXI-ом.

И хотя водители украинских «Семидесятых» предприняли попытку покинуть как можно скорей место неожиданной встречи, избежать разящего урона У-5ТС «Молот» не удалось.





Т-62М-1 выпускался танковой промышленностью СССР с середины 80-х годов прошлого века в качестве ответной меры на ОБТ американской армии — M60 и M48. Его эффективная на то время 115-мм пушка с адекватным бронированием в 200+ мм, предполагали, что победителем в противостоянии с бронетехникой США будет исключительно советская бронемашина.