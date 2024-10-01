Но мы держим в уме, что передовые подразделения израильтян ещё не дошли до подразделений Хезболлы.

На фоне объявления Израилем закрытой военной зоны вдоль границы с Ливаном, армия последнего начала отходить от государственной границы с Израилем. Местные масс-медиа утверждают, что пехотные и бронетанковые подразделения ЦАХАЛ приступили к выполнению наземной наступательной операции и продвинулись в приграничной ливанской территории.





Бегство ливанских военных в составе колонны колёсной и гусеничной бронетехники подальше от границы с Израилем.





Причем отступать в спокойной обстановке ливанским войскам не дают: по позициям последних ведётся огонь из израильских 155-мм САУ M109A5 «Doher», ведущих артиллерийский огонь с квадрата провинции Верхняя Галилея. По одной из версий, израильские военные стреляют не по ливанским солдатам, а по укрепленным позициям Хезболлы, размещенных в Южном Ливане.





Израильская мобильная гаубица ака американская M109A7 Paladin ведёт артиллерийскую стрельбу в направлении Ливана. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Информация о том, что официальный Тель-Авив близок к боевым действиям в Ливане в течение нескольких часов, и готов отдать приказ о наземной операции, сообщалось ранее.

И как пишет Washington Post, учитывая ошибки прошлых израильских атак на Ливан, Нетаньяху не планирует масштабное вторжение, а готов лишь уничтожить объекты военной инфраструктуры Хезболлы, после чего сразу отступить. Причем утверждается, что разрушены позиции шиитской организации, будут лишь рядом с границей, для защиты южных израильских поселений.





Наземная операция Израиля и идущие в ночной рейд на Ливан военнослужащие ЦАХАЛ. ТГ-канал "Военный осведомитель"





Тем временем ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по кварталу Даахия в Бейруте, предварительно сделав объявление на арабском языке для жителей района об самостоятельной эвакуации из периметра, где прозвучали звуки воздушной атаки.