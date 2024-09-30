При масштабировании производства до нужных объемов, ВСУ придётся дни и ночи проводить в подземных городах.

В качестве воздушного средства поддержки, необходимого штурмовым подразделениям ВС России, специалисты российского Уралдронзавода представили беспилотную новинку. Речь идёт о появлении «Бердыша», чьи рабочие тактико-технические характеристики перекликаются с украинским аналогом – гексакоптером «Баба-Яга», но по ряду возможностей превосходят образец ВСУ. Об успехе российских инженеров рассказал глава предприятия Владимир Ткачук.

По мнению руководителя организации, главное преимущество «Бердыша» – это возможность вариации сборки в зависимости от задач и функций, которые можно подбирать под конкретное боевое задание. При этом, дрон неспроста назван тяжелым – мощные моторы позволяют подниматься в воздух и активно маневрировать с грузовым контейнером весом до 20 кг. С таким весом, образец способен пролететь 25 км.









Назвали создатели и задачи, которые с БЛА будет возможно выполнять на ЛБС. Самая базовая функция – это возможность бомбометания фугасных боеприпасов, либо минирование местности различными типами мин: от лёгких противопехотных и до тяжелых противотанковых.

Так же, авиационный помощник российских штурмовиков удивит оппонента своей ролью воздушной огневой поддержки, будучи вооружен обновлённым огнемётом «Шмель-М» или противотанковым вариантом РПГ-30. Есть и опция ретрансляционной батареи – для увеличения дальности использования fpv-коптеров «Упырь».

Известно, что дрон получился относительно недорогим.