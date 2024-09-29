Под шумок подорожавшего новейшего iPhone, когда «базовая» концепция владельцев Apple предписывала компании продавать смартфоны компании дешевле чем 1000$, стараясь не пробивать тонкий психологический барьер четырёхзначной суммы, руководители Sony подумали, что их японская корпорация ничем не хуже американской компании, решившие выпустить на рынок игровых девайсов своё новое детище в лице PlayStation 5 Pro за 800 евро. Что, на минуточку, делает передовую игровую приставку самой дорогой за всю историю продаж PS.

Разумеется, такой «нечестный» шаг не смог остаться незамеченным консольными геймерами, откровенно подвигнув приставочных фанатов на ярость: почему приставка, являющаяся лишь «обновлённым клоном» более ранней PS5, должна стоить ощутимо дороже, между тем оставшись, даже без стандартного ранее дисковода? И хотя не нужно быть Вангой от мира геймеров, чтобы наверняка предположить, что ярость одних не помешает другим броситься в атаку на магазины электроники и онлайн-ритейлеров, в желании попросту смести, как горячие пироги, новый продукт от Сони.

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Тем более, тот самый, возросший уровень производительности в действительности заметен, несмотря на то, что «устаревший» процессор от AMD, по-прежнему узкое бутылочное горлышко консольной производительности. А теперь посмотрим, стоит ли приставка удара молотком по свинье-копилке?





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"Рождественская новинка"





Начнём с того, то PS5 Pro не самая дорогая консоль не то чтобы в истории всех консольных приставок, но и даже самой «плойки». Самой дорогой в семействе PS является PS3, которую продавали на старте продаж от 499 до 599 долларов. Но с учётом инфляционного коэффициента она бы сейчас «стоила» примерно 940$. И вы наверное удивитесь, но самой дорогой из мира консолей была бы 3DO, вышедшая «из-под пера» творческой коллаборации Panasonic, Creative и Goldstar. С учётом инфляции, приставка пятого поколения, покорившая геймеров прошлого нереальным качеством звука и своим коммерческим провалом, сейчас бы стоила и вовсе отпугивающие 1500$.

И пока продолжаем осознавать, что нынешняя цена в 900 долларов за современное переосмысление PS5 – не такая уж и «дикая», посмотрим на уловку спикера Джеффа Кили, предпринявшего попытку донести зрителям мероприятия The Game Awards, что инфляция и возросшие игровые возможности PS5 Pro не должны отталкивать от покупки расстроенных ценой геймеров. И хотя оно как бы и так, у пользователей предыдущих версий консолей отличная память: прошлые поколения стоили меньше и к ним в комплекте шел дисковод Blu-Ray. Оный теперь для страждущих продаётся за отдельный ценник. Нелепо?

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Сравним глазами руководителя дизайнерского отдела по PS Марка Церни, почему в споре PS5 vs PS5 Pro первая неудержимо проигрывает, даже несмотря на то, что стоит дешевле. Со слов Марка, те покупатели, которые «рискнут» кровными и купят новую ревизию текущего поколения приставки от Сони, на самом деле «выигрывают». Во-первых, победа заключается в обновлённой видеокарте; во-вторых, той самой легендарной трассировке, ставшей «потужнее» и наконец, усовершенствованном алгоритме коррекции изображения, в модернизации которого напрямую задействован фирменный ИИ. Поэтому выбрав опцию "качество", пользователь не увидит «устаревшие» 30 fps, а будет играть с актуальными 60 Гц.









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А теперь о плохом, о чём разумеется на презентации «прошки» представители Сони старались внимания не заострять. В качестве ЦП выбран разогнанный 8-ядерник от AMD. Камень построен на архитектуре Zen 2. И кто бы что ни говорил, но процессоры в сегодняшних игровых реалиях, являются таким же важным мостом к комфортной игре, как и видеокарты. Поэтому, если процессор откровенно «не тянет», то и актуальная версия графического ускорителя не спасёт итоговую картину. Теперь центральный процессор вынужден обрабатывать не только дефолтные операции, такие как расчёт геометрии и архитектуры уровня, размещение объектов, модели и их трансфер, физические контакты и иные важные функции, но и проводить операцию с созданием иерархии ограничивающих объемов.

А ведь без составления BVH едва ли возможна ставшая сегодняшним мейнстримом трассировка лучей. И хотя процессор AMD в PS5 Pro получил опцию авторазгона до 3,85 ГГц, что на 10% выше чем у процессора PS5, балом сегодняшней игровой производительности правят повышенный объем кэша ЦП и актуальная версия процессорной архитектуры. Хотя надежда присутствует, что актуальные «гладиаторы по жору ресурсов», такие, как God of War: Ragnarök и Horizon Forbidden West, наверняка скажут спасибо обновлённой аппаратной начинке плойки, позволяя играть без лагов с высоким fps в эти ресурсоемкие игры.

Теперь же вытрем слезы платком и задумаемся о приятном: ведь следуя словам всё того же Церни, новая видеокарта «Пятерки Про» даст нам рост игровой производительности в районе среднеарифметических 46%. Хотя рассматривая картинку с презентации, пользователи со 100% зрением не испытали райского восторга, лишь узрев тени от высокой растительности Marvel’s Spider-Man 2. Не менее оказались обескуражены и представляющие прессу американские корреспонденты, отметившие, что те самые 900$ вряд ли стоят этого.









Но есть и контраргумент: PS5 совсем не вывозила Final Fantasy 7 Rebirth. Высокая детализация и «трудность» сцен добивали приставку, заставляя сбрасывать разрешение до более низкого, чему не в силах помочь была и технология сглаживания TAA. Поэтому миниатюрные объекты, такие как волосы и ресницы, больше были похожи на однородное по цвету болото, чем на отдельные элементы головы игрового персонажа.

Но что происходит с вступлением в игру PS5 Pro: разрешение повышается до 2304х1296 с комфортными 60 fps. Потом картинку «облизывает» фирменная технология PSSR. Причем аналог DLSS выполняет свою основную работу в соответствии с последним писком моды. Речь идёт об использовании ИИ и машинного обучения.









А теперь дадим короткое слово Дженсену Хуангу, которого представлять смысла нет. Владелец Nvidia убежден, что сейчас видеокарты без искусственного интеллекта – это пройденный этап в истории, поэтому те, кто хочет увидеть игровую картинку действительно яркой и возбуждающей наш серотонин, должны свыкнуться с мыслью, что видеокарты обязательно должны уметь в апскейлинг и обзавестись всё возрастающим количеством ядер. Поэтому можно не удивляться, узнав что PSSR или его аналоги, будут реализованы и в следующей модели консольных приставок Sony – PlayStation 6.









Битва приставок в Человеке-пауке: "Пятерка" против "Прошки"

А теперь лично мои мысли, стоит ли покупать «Прошку Пять» в 2024 году или подождать выхода PS6. Даже если мы рассмотрим все два варианта, согласно которым у вас есть предыдущее поколение приставок от PS4 и ниже, либо PS5, то однозначно стоит взять и приобрести обновлённое детище Сони, несмотря на отсутствие настоящих революционных ходов: всё по той простой причине, что ожидание PS6 затянуться может ещё как лет на 5 минимум, тем более, чем хороши консольные решения, так это их относительной дешевизной и невозможностью за тот же прайс собрать ПК с аналогичной игровой производительностью.

И хотя системный блок превосходит консоли своей опцией модернизации, современные производители игровых новинок абсолютно не заморачиваются оптимизацией своих эрзац-продуктов, что делает постоянную гонку за адекватной игровой производительностью бесконечной и весьма изнуряющей финансово. Поэтому купив один раз приставку, вам не надо её модернизировать, чтобы поиграть в свежие хиты. Оные и так у вас запустятся, чего не скажешь о «ПК-боярах». Правда держим в уме, что придется платить за консольные игры тот самый фулл-прайс. Но кто сказал, что наша жизнь должна быть лёгкой?