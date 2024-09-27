К месту крушения первого в серии подводного крейсера прибыли грузоподъемные глубоководные краны, что явно не с проста.

Военные моряки Китая потеряли передовую атомную подлодку, затонувшую рядом с городом Ухань. Соответствующей информацией располагают корреспонденты The Wall Street Journal, ссылающиеся на собственных информаторов. Точно такие же данные есть у журналистов американских Reuters и AFP. Последние смогли получить такие данные после беседы с неназванным высокопоставленным чиновником МО США. Тем временем военно-политическое руководство КНР постаралось о крушении умолчать.

Как пишет зарубежная пресса, ЧП случилось на исходе мая — в начале июня, когда подводный корабль, классифицированный как тип Zhou, изготовленный коммерческой организацией China State Shipbuilding Corp, не смог всплыть. Построенная в единственном экземпляре АПЛ на верфи Wuachang, в последний раз была визуально зафиксирована в реке Янцзы. После подводный крейсер никто не видел. Предполагается, что подводный аппарат затонул. И чтобы поднять лодку, в оперативном режиме к месту происшествия прибыли краны.













Почему подводный корабль утонул, доподлинно неизвестно, но американские источники подняли вопрос острейшей коррупции в НОАК, из-за чего есть большие сложности с внутренним контролем за состоянием уровня подготовки китайских военных моряков и качества поставляемого оборудования для военного же флота. Поэтому вовсе не случайно, что высшие чины китайской армии стараются не афишировать свой провал.

И как резюмировали американские работники прессы, несмотря на амбициозные планы китайских властей получить к 2035 году как минимум 80 подводных ракетоносцев, способных запускать баллистические ракеты в любую точку мира, такие крупные и опасные происшествия с носителями ядерных элементов на борту, могут поставить под серьёзный вопрос боеспособность китайского флота.