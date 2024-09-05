Энергия для движения поезда берется из внешней сети, внутренних аккумуляторов и водородных топливных элементов.

Фирма из Швейцарии Stadler Rail покажет на форуме InnoTrans 2024 передовую разработку собственных инженеров в области поездостроения, способную двигаться на трёх источниках энергии. Речь идёт о транспорте с собственным именем RS Zero, название которого символизирует практически околонулевой выброс вредных веществ в природную среду, что должно порадовать строгих экологов и иных радетелей за чистоту планеты Земля. По словам представителей компании, в целях снижения вредности и в угоду повышенной экологичности, внутренние помещения поезда выполнены на 98% из вторично используемых материалов.









Но самая главная особенность поезда – это его режим питания. Для этого могут быть использованы внутренние АКБ, емкости с водородом или классические направляющие для внешнего съема электрического тока с проводов. И сделано всё не просто так: так немецкие железнодорожные дороги лишь на 62% электрифицированы, что вносит существенные ограничения в деятельность местных линий. Именно по этой причине нужен тягловой поезд, способный в случае нужды переходить от внешнего источника электроэнергии на внутренний, а в случае истощения заряда электрических батарей, использовать и третий вариант для подпитки энергией собственной силовой установки. В этом случае делается выбор в пользу водородных топливных элементов.

Согласно открытым данным, состав из двух локомотивов RS Zero способен преодолеть до 1000 км, в случае если придется передвигаться только лишь на водороде. При этом максимальная скорость состава может достигать 120 км/ч.

В России же первые поезда на водороде только разрабатывают.