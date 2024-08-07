После пламенного привета украинская станция слежения вспыхнула и заискрилась всеми цветами радуги.

Обновлённая модификация дрона-камикадзе «Привет-82МК2» поступила в зону СВО и отметилась уничтожением важной цели – иностранного радара AN/TPQ-36. Об этом отечественным журналистам из ТАСС рассказали разработчики ударного беспилотника.

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Со слов сотрудников конструкторского бюро «Око», ДПЛА был использован на запорожском операционном направлении, где ради разрушения важной военной цели военнослужащие ВС России решили использовать сразу два обновлённых «Привета» – и боевая эффективность атаки двумя дронами-камикадзе не заставила себя долго ждать, когда после прилёта зарубежная РЛС вспыхнула как бензиновая лужа.

И как пояснили в «Око», последняя модификация отличается от предшественника под наименованием «Привет-82» компактными размерами из-за разборных крыльев. После чего для удобства в транспортировке уменьшенный дрон «запаковывается» в контейнер. Сделаны были и внутренние исправления по итогу обратной связи с эксплуататорами из российских военных.