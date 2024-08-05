Поэтому вместо мультипликационных атак на российские позиции украинские истребители в лучших традициях "как бы чего не вышло" будут охранять приграничный Львов от "Гераней" и "Гербер".

Украинские военные и жители радовались как дети, узнав воочию из новостных сводок в интернете и смотря вечерний общенациональный телемарафон, что американские истребители F-16, переданные Данией и Нидерландами, оказались в распоряжении Воздушных сил ВСУ.

Но поставки таких версий самолётов представляет собой лишь символическое действие, которое не имеет ничего общего с боевой эффективностью и настоящей доминацией над текущим полем боя. Потому что Пентагон прекрасно знал изначально, что отправляемые для нужд украинской армии одномоторные истребители не соответствуют современным понятиям боевой машины превосходства, которым придется столкнуться с самой совершенной системой ПВО в мире, цель которой сбивать не устаревшие однотипные буквально канализационные трубы, которыми ХАМАС обстреливает на постоянной основе маленький Израиль, а то самое разнообразие западных ракет и боеприпасов, вместе с самолётами, используемые ВСУ.

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Дальнобойная сверхзвуковая ракета отечественного производства Р-37М способна преодолеть 300 километров и предназначена для поражения именно сверхманевренных целей, к которым как раз и относятся американские F-16. Для хотя бы частичной заявки «на успех» украинские истребители должны были получить ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM в итерации C-7, дальность пуска которых составляет до 180 км. Но вместо этого была получена версия с максимальной длиной запуска до 75 км. И это при идеальных условиях.

Именно поэтому по мнению политолога из США – Марка Слебоды, ключевой уязвимостью передаваемых для нужд ВСУ американских самолётов является их очень сильное отставание от актуальных версий самолётов всё того же F-16 и от своих российских визави в лице Су-30СМ2, Су-35С и МиГ-31БМ.

Стоит ли в таком случае надеяться на коренной перелом в воздушной компоненте и на кардинальный слом всей картины на полях СВО, вопрос довольно риторический.

Слебода считает, что 100% вероятности нет, что как только украинские F-16 приблизятся к зоне боевых действий их сразу же собьют, но сделано это будет наверняка.