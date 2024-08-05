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Madarator
Переданные ВСУ F-16 оказались оснащены устаревшими версиями ракет AIM-120B и AIM-9L/M
Для уничтожения носителей таких ракет даже не надо использовать Р-37М.

   Переданные Украине нидерландские истребители F-16AM оснащены американскими ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, но как пишет Телеграм-блог «Русское оружие», есть один существенный нюанс. Вместо передачи самых современных версий AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, где первый авиационный боеприпас относится к ракетам средней дальности, а второй к управляемым снарядам малой дальности, Воздушные силы ВСУ получили устаревшие модификации.

   Так Пентагон отказался отправить украинским ракету ВВС AIM-9L/M и новейшую модификацию AIM-120 AMRAAM.

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Сфотографированный F-16AM Воздушных сил ВСУ помимо ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, оснащен дополнительным топливным баком для увеличения дальности полёта. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Поэтому вместо борьбы против сверхсовременных МиГ-31БМ и МиГ-31К, Су-30СМ2 и Су-35С, максимум, на что могут рассчитывать украинские F-16 из первых партий, так это на первые версии ещё советских модификаций истребителей и бомбардировщиком поколения «4», которые можно «победить».

   Потому что переданная AIM-120B способна пролететь при идеальных условиях всего 75 км, когда для запуска ракеты, истребителю необходимо подняться на высоту до 10 километров, что в эпоху доминирования российской авиации в небе СВО представляется довольно глупым поступком.



   Значит, если украинский экипаж F-16AM захочет гипотетически перехватить своего российского коллегу, ему придется подлететь на достаточно близкое расстояние, когда он сам превращается в мишень даже не для Р-37М актуальных версий Су и МиГ, но и для носителей Р-77-1 – истребителя МиГ-29СМТ и многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО.

   Поэтому в украинском Генштабе максимум, на что отправят украинские F-16, так это на миссии воздушного ПВО, в попытках сбить российские крылатые ракеты и дальние беспилотники.  

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