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TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
Дешевый и "сердитый" российский дрон предназначен не в последнюю очередь и для натурального перенапряжения сил украинского ПВО, заставляющий расходовать и без того дефицитные ракеты на кусок фанеры и буквально примотанный синей изолентой дешевый 3G/4G модем.

   Передовой российский БПЛА семейства «Гербера», умеет соединяться с местной сетью украинских телефонных операторов, осуществляя обмен информацией с российским командованием. Видеообмен с командным пунктом ВС России происходит на всём протяжении воздушного маршрута, когда разведывательный дрон пролетает сотни километров. О воздушном аппарате, оператор которого в режиме реального времени посредством входящих данных 4G осведомлён о ситуации на земле, выпустил журналистский материал портал TWZ. Сведения, что российский БЛА не так прост, как кажется, предоставили украинские беспилотные эксперты, осмотревшие внутреннюю электронную начинку разведывательного аппарата.

   По сведениям пресс-офицера ВСУ, отправленные на территорию Украины «Герберы» начали свою разведывательную деятельность на прошлой семидневке. Именно тогда конструкция из дерева и пенопласта с интегрированной электроникой, собранная конструкторским бюро им. Н. Ф. Гастелло, впервые была замечена на украинских землях. Причем по своим характеристикам младший брат «Герани» может выступать в различных ипостасях – от ударного боевого аппарата, атакующего военные объекты по принципу камикадзе, до разведывательной единицы и ложной мишени. В случае необходимости лётные пары умеют взаимодействовать между собой, обмениваясь важной информацией о текущей миссии.

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Стоящий во много раз дешевле "Герани" российский БПЛА натурально изготовленный из пропитанной олифой фанеры и пластмассовых блоков, превращается в настоящее экономическое оружие – расходовать на такой дрон зенитную ракету слишком дорого, но и перестать сбивать такие беспилотники не лучшее решение.

  И как указывают украинские аналитики, обнаруженные фрагменты в столичном регионе, содержали в себе антенные модули диапазонов 3G/4G, подключенные напрямую к блоку с модемом и слотом для СИМ-карты. Именно такой электронный модуль соединяется с одним из украинских операторов для отправки записанной разведывательной информации российской стороне.  

   В случае особо мощного украинского РЭБа на предполагаемой траектории полёта, «Гербера» может осуществлять свой полёт по записанному заранее дорожному треку, чтобы стать менее заметной для обнаружения и превратиться в более устойчивый единый модуль, неспособный практически к атаке радиоэлектронными волнами украинских подразделений.  

   В TWZ считают, что появление ещё одного российского БПЛА, способного наряду с хорошо известными «Геранями» и многочисленными крылатыми/баллистическими ракетами участвовать в воздушных рейдах, серьёзно обеспокоило украинских зенитчиков, и без того находящихся в затруднённом состоянии из-за дефицита управляемых ракет.  

#бпла #гербера #отечественные бпла
Источник: twz.com
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