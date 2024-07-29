Украинские военные специалисты по дронам были крайне удивлены, обнаружив на месте одного из успешных прилётов по ряду объектов ВСУ небольшие обломки, свидетельствующие, что российская сторона освоила выпуск беспилотных аппаратов в ударном назначении, выполненных в массе своей из пенопласта и фанерного листа. Появление новых российских БЛА прокомментировал в беседе с журналистами из Reuters и один из представителей ГУР украинской армии – Андрей Черняк.
О беспилотном аппарате стало известно, что это новый воздушный дрон, получивший собственное имя «Гербера» в честь цветка, спроектированный и созданный в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга».
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Как было выяснено у дирекции отечественной компании, для различных боевых задач «Гербера» может нести различную функциональную наполненность и соответственно, дифференциацию внутренней конструкции. Известно о как минимум трёх ролях на поле боя: дрон-камикадзе, БПЛА для проведения радиоэлектронной разведки с оснащением датчиками и беспилотный аппарат в качестве ложной цели. Новость о том, что отечественное оборонное ведомство использует так называемые имитаторы БЛА, была озвучена собственно самим Министерством обороны. При этом, так как дрон достаточно современный, в его режиме полёта есть функция полёта роем, координирующая перемещение в воздухе больших групп «Гербер» между собой. Сделано это для роста эффективности в случае противодействия с земли.
Черный цвет внешнего контура БПЛА предполагает использование дрона глубокой ночью. Источник изображения: avia.pro
Украинская сторона так же назвала предполагаемые внутренние блоки российского дрона. В начинке беспилотника присутствуют компактные антенны 3G и 4G диапазонов, интегрированные в модель модема с украинской симкартой. Последнее позволяет координировать работу дронов даже из России в режиме реального времени.
Как заявил Черняк, низкая цена в 10 тыс. американских долларов позволяет значительно масштабировать производство, а высота полёта в 1 км делает шанс уклониться от пуль с обычных пулемётов и автоматов достаточно близким к 100%.