Но дешевый материал не значит плохой: новое поколение российских дронов умеет выполнять три различных военных миссии, от разведки до проведения РЭР и воздушных ударов в качестве камикадзе.

Украинские военные специалисты по дронам были крайне удивлены, обнаружив на месте одного из успешных прилётов по ряду объектов ВСУ небольшие обломки, свидетельствующие, что российская сторона освоила выпуск беспилотных аппаратов в ударном назначении, выполненных в массе своей из пенопласта и фанерного листа. Появление новых российских БЛА прокомментировал в беседе с журналистами из Reuters и один из представителей ГУР украинской армии – Андрей Черняк.

О беспилотном аппарате стало известно, что это новый воздушный дрон, получивший собственное имя «Гербера» в честь цветка, спроектированный и созданный в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга».

реклама

Как было выяснено у дирекции отечественной компании, для различных боевых задач «Гербера» может нести различную функциональную наполненность и соответственно, дифференциацию внутренней конструкции. Известно о как минимум трёх ролях на поле боя: дрон-камикадзе, БПЛА для проведения радиоэлектронной разведки с оснащением датчиками и беспилотный аппарат в качестве ложной цели. Новость о том, что отечественное оборонное ведомство использует так называемые имитаторы БЛА, была озвучена собственно самим Министерством обороны. При этом, так как дрон достаточно современный, в его режиме полёта есть функция полёта роем, координирующая перемещение в воздухе больших групп «Гербер» между собой. Сделано это для роста эффективности в случае противодействия с земли.



Черный цвет внешнего контура БПЛА предполагает использование дрона глубокой ночью. Источник изображения: avia.pro





Украинская сторона так же назвала предполагаемые внутренние блоки российского дрона. В начинке беспилотника присутствуют компактные антенны 3G и 4G диапазонов, интегрированные в модель модема с украинской симкартой. Последнее позволяет координировать работу дронов даже из России в режиме реального времени.

Как заявил Черняк, низкая цена в 10 тыс. американских долларов позволяет значительно масштабировать производство, а высота полёта в 1 км делает шанс уклониться от пуль с обычных пулемётов и автоматов достаточно близким к 100%.