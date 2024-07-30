Во время одного из боёв дальномер и компьютер прицельного комплекса DS-T4 позволил поразить пикап ВСУ в движении на расстоянии в 2000 метров.

Спустя год после первого появления в кадре баллистического вычислителя, предназначенного для установки на автоматические гранатомёты серий АГС – семнадцатой и тридцатой, отечественные бойцы стали вооружаться прицелами «DS-T4». Соответствующие сведения разместили военные блогеры.

Согласно публикации ТГ-канала «Русское оружие» за авторством Евгений Даманцева, интеллектуальный прицел с интеграцией баллистического компьютера в оптическую систему, создан в 2023 году и в течение последних 12 месяцев проходил проверку в боях на просторах российской спецоперации. Именно на Украине выстрелом, произведенным оператором гранатомёта АГС-17, был уничтожен прямо в движении легковой авто украинских вооруженных сил. Причем само расстояние можно назвать без всяких кавычек рекордным – мобильная цель была поражена осколочной гранатой с расстояния в 2 километра.

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Один выстрел ВОГ-30 накрывает осколочным полем цели на площади до 100 квадратных метров. Источник изображения: Донат Сорокин







Сам прицел является сложным многокомпонентным устройством, состоящим из трёх отдельных модулей: оптического блока, лазерного дальномера и баллистического вычислителя, рассчитывающего практически мгновенно потенциальную траекторию успешного выстрела. После необходимые поправки в цифровом виде выводятся на дисплей и доводятся до наводчика.









Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"







Теперь без ложной скромности можно заявить, что предназначенные для ведения так называемой «площадной стрельбы» гранатомёты АГС-17 и АГС-30, превратились в снайперские версии популярных гранатомётов. Последний фактор позволяет рассчитывать на кратное повышение боевой результативности отечественных расчётов автоматических гранатомётов.

Предполагается, что внесение иных баллистических данных, принадлежащих реактивным гранатам ПГ-9, позволит установить прицельные приспособления производства российской фирмы «Дедал-НВ» и на станковые противотанковые гранатомёты СПГ-9.