После таких испытаний новинку уже заждались в армии

СВО дала резкий ход не только экспоненциальному росту боеспособности ВС РФ, но и подстегнула «скорым поездом» развитие различного типа вооружений: от создания новейших образов, так восхитивших западных военных экспертов на примере барражирующего боеприпаса «Ланцет», до появления усовершенствующих классические образцы вооружений, различных дополнений и прицельных гаджетов. Последнее касается как обыкновенных штурмовых винтовок, так и тяжелых версий танков с противодронными решетками и дополнительными слоями брони. Вместе с тем та ТВ-канале «Звезда» показали передовой баллистический вычислитель к отечественному автоматическому гранатомёту АГС-30, кратно повышающий боевые возможности вместо прежних тактико-технических характеристик. И ниже вы поймете почему это так.





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Источник фото: free3d.com





Теперь в умелых руках станковый образец может похвастаться доселе невиданными снайперской точностью и кучностью на предельно максимальном расстоянии для такого типа вооружений. Во время проверочных стрельб выстрел из гранатомёта попал в мишень автомобиля с компоновкой пикап с расстояния 2000 метров. Установка, позволившая достигнуть такого результата компактна и делает процесс высокоточной стрельбы относительно простым делом.





Источник фото: ТГ-канал "Звезда news"







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Теперь осталось дело за малым: придумать и реализовать «в металле» дистанционный управляющий модуль с дистанционным управлением, после чего расчёт гранатомёта может спрятаться в надёжном укрытии, на безопасном расстоянии ведя меткий огонь по позициям противника с предельно максимального расстояния и выбивая живую силу и повреждая лёгкобронированную бронетехнику вместе с полевыми блиндажами.