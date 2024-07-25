В главной роли Никита Ефремов, чей успех в кино после грандиозной удачи "Слова пацана" стал заметен для всех.

В далёком прошлом отрицательный персонаж под именем Соловья-Разбойника своей неуёмной хитростью одолел легендарного богатыря Илью Муромца, тем самым исказив историю, и сумел присвоить славные подвиги ратоборца хороших дел исключительно себе. Так же Соловей, получив бессмертие, раздобыв в прошлую эпоху особый эликсир, продлевающий жизнь.

И уже в нашем времени Соловей вынашивает очередные коварные планы, главной целью которых служит оживление злого божества. Ведь именно в древнюю эпоху у Велеса очутилась душа антагониста. Именно так завязывается сюжет нового фильма-фэнтези, где снялся Никита Ефремов, Владимир Любимцев и другие актёры и актрисы.

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Дальше сюжет нас знакомит с семьей некого ученого Киселева, который сумел разыскать легендарного богатыря и оживить его. Всё это удалось сделать благодаря «Стальному сердцу». Подобным образом называется и сам новый фильм, премьера которого должна состояться 25 мая.

В сценарии так же присутствуют и гигантские роботы, основное назначение которых – сразиться в поединках, способных восстановить честное имя Ильи Муромца.









Бюджет кинофильма составил значимые 380 миллионов рублей. Кино так же попадает под определение семейного фильма.