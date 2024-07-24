Выйти на "запасные позиции" смогут не только лишь все.

Ситуация для части подразделений 59-й бригады ВСУ, волей украинского командования, отправленных для усиления обороны в Красногоровке, привела к тому, что военнослужащие оказались в оперативном окружении.

Как указано в ТГ-канале «Военная хроника», российские штурмовые отряды, входящие структурно в 110-ю отдельную мотострелковую бригаду, смогли совершить быстрый бросок на 0,8 км и очутились рядом с западным сектором украинской обороны, через который украинские войска ещё могли отойти от осаждённого периметра. Теперь гарнизон ВСУ находится практически в котле, резюмировали редакторы портала.

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Согласно открытой информации, фаза активных боестолкновений за установление контроля над городом, продолжалась на протяжении 5 месяцев. Предваряли первый штурм городской агломерации Красногоровки точные прилёты планирующих авиационных боеприпасов по стенам местного огнеупорного завода, превращённого ВСУ в цитадель. И именно здесь прославился первый отечественный образец танка, названный в последствии «Царь-мангалом».





Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Но последний месяц сражений за город для украинской стороны стал слишком сложным – всему виной комплекс мер, предпринятых российским Генштабом и ухудшение снабжения со стороны украинских военных логистов, так и не нашедших правильного ключа для продолжения непрерывного подпитывания ослабленного украинского гарнизона. Да и приказ любой ценой удержать позиции с отправлением в прямой стрелковый бой начальника разведки бригады ВСУ не привело ни к чему хорошему. По итогу важные документы украинской армии были потеряны прямо посреди городских руин.