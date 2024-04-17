Пока что неидентифицированная модель российского танка в "ангарном обвесе" с целой связкой установок РЭБ действует на передовой и выполняет важную миссию и возвращается успешно обратно.

Набравший популярность в сети один из вариантов отечественного «Царь-мангала», воплощенного в гусеничный образец российского танкостроения, успешно выполняет боевое задание на Красногоровском операционном направлении. Соответствующее видео разместил ТГ-канал «Lostarmour».

Так пока что неидентифицированный на текущий момент ОБТ, обшитый со всех сторон металлическим заборным профилем и «для надёжности» оснащенный целым ворохом мобильных установок РЭБ (если быть совсем точным и скрупулезным в их подсчёте, то блоков электронного противодействия ДПЛА ровно восемь), практически в полном одиночестве, действует как передвижная артиллерийская батарея, обстреливая оппонента в лице отступающей украинской армии.

реклама





Выглядит неказисто, зато танк по итогу боёв куда целей, чем уничтоженные "Леопарды" и "Абрамсы". Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Красноречиво об этом рассказывает новое видео, где полюбившийся российской милитари-публике танк с собственным «ангаром», внешний силуэт которого полностью скрывает бронетанковую технику, без тени сомнений и страхов практически по замкнутой линии, используя своё огневое могущество, наносит огневое поражение в сторону позиций ВСУ внутри Красногоровки. Так танк, обстреляв украинские очаги обороны, так же степенно отходит в направлении российских позиций.





Множество РЭБ-модулей никогда не будет лишним. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Согласно информации с передовой, этот образец «Царь-мангала» принадлежит 5-й бригаде 1-го армейского корпуса, как раз и действующей рядом с населенным пунктом Красногоровка.