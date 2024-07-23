Вместо сверхтоксичных азотного тетраоксида и гептила будут использоваться керосин и закись азота – куда более безопасные топливные элементы.

Научные сотрудники вместе со студентами Самарского университета в совместном творчестве создали модель двигателя с повышенным экологичным коэффициентом для использования в сверхлегких ракетах-носителях. Постройка реальных образцов позволит снизить себестоимость ракетных стартов, повысить параметры экологичности и безопасности запусков. Такими сведениями поделились в учебном заведении.

Помимо ученых и учащихся, в перспективном проекте задействованы инженеры и конструкторы самарского двигателестроительного завода «ОДК-Кузнецов», выступающего в качестве индустриального партнера учебного заведения.

реклама

Как указано в пресс-релизе ВУЗа, силовая установка в качестве топлива использует смесь керосина и закиси азота. Выбор в пользу такой топливной пары не случаен, рассказал Иван Зубрилин, занимающий должность управляющего Инжинирингового центра Самарского университета. По словам директора, керосин плюс закись азота – относительно безопасны, обладают высокой степенью экологической чистоты и прекрасно «чувствуют себя» во время логистических операций и во время нахождения на этапе хранения. Плюс, что немаловажно, смесь характеризуется высокими энергетическими свойствами. Под это топливо уже готов проект ракетного сопла с системой охлаждения оригинальной конструкции. Для изготовления сопловой конструкции и рубашки охлаждения будет применен метод выборочного лазерного спекания при использовании 3D-печати.

На данный момент стартовал этап конструирования опытного варианта двигателя и подготавливается площадка для натурных испытаний. Первые образцы двигателя будут испытаны грядущей осенью.

И как поделился студент Илья Матвеев, непосредственный участник разработки, в отличие от современных энергетических силовых установок, в качестве топлива использующих крайние токсичные элементы питания, такие как азотный тетраоксид и гептил, вышеперечисленные химические соединения должны отправиться в прошлое, хотя бы в двигателях малой тяги благодаря новой разработке.

Гептил используется в качестве ракетного топлива в носителе "Протон-М".

При этом, в отличие от АТ + НДМГ, у смеси керосина с азотом в случае аварии и потенциального выброса в природную среду этих химических веществ нет таких опасных и тяжелых последствий для человека и природы.