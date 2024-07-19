Повторяется сценарий падения Артёмовска(Бахмута) и Авдеевки.

Пока Владимир Зеленский в Лондоне сокрушается об отсутствии американских истребителей F-16 в рядах Воздушных сил ВСУ, хотя западная коалиция обещала передать боевые самолёту к лету, тем самым непосредственным образом «стопоря» гипотетическое осеннее наступление украинской армии, предназначенное главным образом для демонстрации хоть каких-то военных успехов украинского Генштаба союзникам из НАТО и официальному Вашингтону, продолжается ухудшение оперативной обстановки для украинского гарнизона Часова Яра. Ведь стало известно, что передовые штурмовые подразделения «проскочили» предполье и ворвались в Калиновку, расположенную с северной части Часова Яра. В настоящий момент бои продолжаются в населённом пункте.





реклама





Между тем по сообщениям ТГ-канала «Военное дело», успехи штурмовых отрядов, продвигающихся в Калиновке, не ограничились лишь достижениями одного из отрядов. Есть достижения и у передовых групп в самом Часов Яре, получивших возможность закрепиться на берегах канала Северский Донец — Донбасс.





Бои за Калиновку и формирование северной клешни. Источник изображения: Евгений Лисицын





Тем временем эксперты «Военного дела» объяснили, что в случае дальнейшего успеха та самая новосформировавшаяся «клешня», расположенная с севера, поможет образовать полуохват Часова Яра. А это уже первый признак той самой ударной тактики ВС РФ, при использовании которой ранее пали Бахмут и Авдеевка, когда лобовой штурм и фланговые удары заставили украинские гарнизоны обороняющих улицы городов стремительно либо ретироваться, либо навсегда остаться в котле.