Видимо такой ответ приготовил проигрывающий Киев на "мирный план" Будапешта.

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что украинские нефтяники остановили поставки российской нефти в республику по нефтепроводу «Дружба». О действиях, которые могут и без того ухудшить дипломатические отношения официального Будапешта и Киева, рассказывает свежая публикация Bloomberg.

Как поделился данными высокопоставленный венгерский дипломат, местная энергетическая фирма Mol и отечественная «Лукойл» пытаются найти достойный юридический ответ, чтобы поставки снова стали «рабочими».

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Тем временем в высоких кабинетах Киева заявили, что отправка нефти российского «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» для нужд Венгрии прекращена из-за ужесточения санкций со стороны украинского государства.









Вместе с тем Сийярто дал пояснение, выразив что такие действия со стороны Украины – слишком враждебные и несут прямую угрозу независимости Венгрии. По мнению самого главного венгерского дипломата, действия Киева есть ничто иное, как атака суверенитета по причине невозможности энергоснабжения Венгрии.

И забегая в прошлое вспомним, что правительство Виктора Орбана усилило энергетические связи с РФ, что выразилось в росте поставок газа от отечественных компаний. Такое стало возможно после решения вопроса с руководством ЕС.

И самое главное, именно Венгрия из числа ближайших соседей усилила экспорт электроэнергии для Украины, тем самым зримо помогая на фоне июньского и июльского энергокризиса в восточноевропейской республике. Но руководство Украины решило отплатить за доброту именно так.