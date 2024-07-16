Такими темпами вид "самокатчик нарушающий" перейдет в Красную книгу России.

В главном российском городе правонарушитель, использовавший электросамокат в качестве орудия нарушения ПДД, остался без своего двухколёсного друга, изъятого в доход родного Отечества.

Как пишет пресс-служба московского УФССП, остался без своего верного самоката один из студентов-дизайнеров. Находясь под воздействием крепкой алкогольной продукции, мужчина, ничего не боясь и ни за кого не переживая, ездил по западной части Москвы с превышением всех мыслимых норм передвижения. Из-за небрежного отношения к безопасности окружающих была задета женщина пенсионного возраста. По результату серьёзного правонарушения парень попал под действие статьи 264.1 УК РФ, в которой говорится об управлении транспортом в состоянии опьянения и попадании ранее под административное взыскание.

реклама





Источник изображения: samara.elektro-mall.ru





По итогу суда студент остался без личного средства передвижения, изъятого в доход государства, с запретом права управлять любым транспортным средством на протяжении 18 месяцев.

А так как осужденный нарушитель отказался добровольно сдать самокат, материалы по делу были переданы судебным приставам Солнцево для дальнейшего исполнения. В ходе дальнейших обеспечительных мер мужчину доставили силовым приводом. Дальше гражданин уже самостоятельно привез самокат, цена которого выше 100 тыс. рублей. После транспортное средство было конфисковано.