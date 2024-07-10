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В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
По ряду качеств российский аналог на голову выше украинского аналога зарубежного происхождения – тяжелого дрона "Баба-Яга".

   Российские энтузиасты приступили к производству гексакоптера МиС-35, представляющим собой отечественный ответ в адрес «Бабы-Яги» – украинского дрона лишь по названию. Российский образец беспилотной авиации, несмотря на отставание от своего украинского аналога по части максимальной полезной нагрузки, переносит вес до 4500 грамм, когда аналог ВСУ поднимается в небо с весом до 15 кг, во всём остальном МиС-35 превосходит зарубежный аналог.

   Речь идёт об объединении «3 в 1» таких достоинств, как плюсов fpv-дронов, воздушной продукции фирмы мавик и тех самых положительных качеств украинской Бабы-Яги.

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Источник изображения: КБ МиС


   Примером преимущества от первого класса дронов можно назвать аналоговый видеолинк с возможностью смещения частотных характеристик управляющего канала. Во втором случае отечественная разработка получила стабилизацию изображения видео, систему стабилизации и удержания высоты, ударопрочный кейс. При этом совмещение в одном устройстве тепловизионной надстройки и обычной дневной камеры делают МиС-35 похожим на воздушную технику ВСУ – тяжелый дрон «Бабу-Ягу».

   При этом у «Тридцать пятого» есть и существенные отличия от всех вышеперечисленных образцов: интегрированная система «Поводырь». В случае слишком мощного воздействия системы РЭБ купольного типа на управляющие блоки отечественного ДПЛА, активируется механизм самовозвращения на стартовую позицию. При таком режиме работы помощь спутниковой системы не требуется, что в существенных реалиях на поле боя кратно повышает «выживаемость» российской новинки.


Источник изображения: КБ МиС


   Согласно тактико-техническим сведениям ТГ-канала «Военный осведомитель», шестимоторный беспилотник разгоняется до 63 км\ч с радиусом полёта до 9000 метров при вылете с ударной нагрузкой с весом 4,5 кг. В режиме разведывательной миссии МиС-35 пролетит 45 минут. Если выбран режим транспортировки, тогда максимальное время полёта эквивалентно 30 минутам.

   Кроме того, в отличие от всё той же Бабы-Яги, российский БПЛА издаёт куда меньше шума во время своего воздушного перемещения.

#беспилотники #дроны #дроны вс рф #разведывательные беспилотники #ударные беспилотники #мис-35 #тяжелый бпла #гексакоптер #гексакоптеры #кб мис
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