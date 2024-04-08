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В России создали дрон "МиС-35", превосходящий "Бабу-ягу" ВСУ - гибрид FPV-дрона и гексакоптера
Российская разработка легче и маневренней, получившая продвинутый двигатель

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   Российские оружейные конструкторы создали БПЛА в виде гексакоптера, превосходящий по своим летным тактико-техническим характеристикам своего визави в лице тяжелого беспилотного аппарата «Баба-яга». Причем отечественный дрон «МиС-35», представляющий собой гибрид FPV-дрона и классического шестидвигательного летательного аппарата, способен на многие вещи, недоступные для украинского дрона. О преимуществах, и собственно воплощенном «в металле» отечественном образце воздушных вооружений в интервью журналистам из ТАСС рассказали представители КБ «МиС».

   Согласно официальным заявлениям, «МиС-35» есть не что иное, как удачный сплав достоинств и основных функциональных особенностей fpv-дронов, украинской «Бабы-яги» и «Мавика» (Mavic DJI). А прямо сейчас тяжелая российская «птица» находится на передовой в зоне проведения СВО и участвует в боевых испытаниях, после которых её с вероятностью в 99% ожидает серийное производство и поставки в действующую армейскую группировку РФ.

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Источник фото: Ютьюб

   Согласно сведениям от материнского конструкторского бюро МИС, «птица» оснащена высококачественной цифровой камерой и интегрированным модулем связи, совершающим передачу данных на нестандартных частотах. Прямо сейчас БПЛА поддерживает перенос грузового контейнера вместимостью до 4500 грамм с возможностью масштабирования его общей массы в 3 раза. Именно 15 кг может переносить украинская «Баба яга». Но в отличие от своего конкурента российский «Тридцать пятый» легче, маневренней, а двигатель беспилотника работает в практически бесшумном режиме. Кроме того, если «МиС-35» попадёт в яму с сильным РЭБ-полем, то задействуется механизм автономного пилотирования без работы спутниковых навигационных карт.

   А тем временем военнослужащие сообщают о появлении на передовой «Бабы-яги» с интегрированным пулеметом.

#мис-35 #тяжелый бпла
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Тяжелый коптер "Перун" оснастили ПТРК Фагот и превратили его в воздушный истребитель танков
Российская армия получила новый ударный дрон МиС-35, который взял лучшее от «Мавика» и «Бабы Яги»
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