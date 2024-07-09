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Madarator
Bild: Полиция Берлина запретила украинцам "протестовать" на украинском языке
Для "любителей митингов" есть только два языка: немецкий или английский, объяснили германские правоохранители свою позицию.

   Столичная немецкая полиция запретила местным украинцам, выступившим с очередной акцией протеста на улицах Берлина, вести митинг при помощи украинского языка. Соответствующая новость появилась на информационном портале Bild. Как объяснило полицейское руководство, политические публичные события на украинском языке, сопровождаемые призывами, запрещены. Ранее позиция немецкой стороны была объяснена зарегистрировавшимся на этот митинг ранее. Им было пояснено, что выступать можно, но только, если языки общения со внешней аудиторией – немецкий или английский.


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Многие украинцы раздражают местных граждан своим неактивным желанием найти хоть какую-то работу в ФРГ. Источник изображения: Известия


   И хотя в Германии, как пишут немецкие корреспонденты из Bild, нет законных норм, обязывающих членов массовых акций выступления, не использовать какой-то определенный язык, у сотрудников полиции появилось право устанавливать язык разговоров на митингах только в пределах немецкого или английского.

   Как объясняется, такие меры нужны для предотвращения опасных лозунгов, когда полицейские не понимают, что говорят выступающие.

   Ранее Шольц обратился к украинским беженцам с просьбой устроиться на работу, чтобы иметь весомое право на жизнь в Германии.

#германия #инопресса #bild #украинцы в германии
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