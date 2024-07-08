Под раздачу попала колонна из 20 боевых машин с экипажем и грузом снарядов.

Неудачная попытка украинских офицеров отправить автомобильную колонну ВСУ под покровом ночи, в надежде избежать пристального внимания беспилотных разведчиков ВС РФ с обычной оптикой, оказалась перечеркнута оснащением «птиц» ночными длиннофокусными объективами с тепловизионными модулями. Именно один из таких дронов в момент пролёта над шоссе в Сумской области зафиксировал движение большой группы автотранспорта украинских военных.

Как пишет ТГ-канал «Диванный генштаб», наведенная одним из безымянных воздушных разведчиков, ракета ОТРК «Искандер» оставила не удел большой военный кортеж на Сумщине, отправив в утиль существенное количество техники. Соответствующее видео было загружено администрацией канала «Изнанка».

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Источник изображения: sputniknews.ru



Как описано в публикации, украинская колонна пыталась помочь другой группе ВСУ, находящейся в данный момент на передовой, вовремя усилив их. Но на беду первой группе, их перемещение уже отслеживали с воздуха. И во время настолько «ненужной» остановки в пути, координаты с местом паузы «утекли» расчёту пусковых установок российского 9К720.

Наземная колонна ВСУ "ничего не видит и не слышит". Между тем за ней сверху уже "смотрят". Источник изображения ТГ-канал "Изнанка".

Следом практически моментально к точке остановки была доставлена боевая кассетная часть 9М723-1К. Именно её взрыв позволил накрыть широкую площадь, уничтожив средства передвижения и склад нераспознанных боеприпасов, обширная детонация которых подняла столб огня размером с классический девятиэтажный дом.

Тот самый столб дыма и огня, заметно возвышающийся над местностью.



По результатам оперативного и высокоточного поражения, можно говорить о выведении из строя 12 авто, 7 военных джипов, грузовых автомобилей со снарядами.

В последнее время крайне удачная связка из зорких глаз дронов-разведчиков и точных прилётов модернизированных ракет «Искандер», позволила говорить о наступлении крайне несчастливого времени для украинского Генштаба, теряющего чуть ли не в ежедневном режиме от различных разновидностей 9М723, начиная от грузовиков и броневиков, до дефицитных самолётов с вертолётами и западных систем вооружения – установок РСЗО HIMARS и MLRS вместе с дорогостоящими ЗРК Patriot.