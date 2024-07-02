Российские военные, не веря своей удаче, смогли застичь врасплох украинское командование, обнаружив на открытой стоянке семь истребителей. Большинство из них были уничтожены сверхточным попаданием крылатого «Искандера-К», начинённого суббоеприпасами.
Как сообщило российское МО, ракетный удар по аэродрому Воздушных сил ВСУ Миргород, уничтожил 5 боевых самолётов Су-27. Ещё 2 истребителя, проходящие ремонтные процедуры тут же, были серьёзно повреждены. Как написал обозреватель Forbes, такой разгром вызывал бурную дискуссию в стане украинских военных блогеров, обвинивших украинских командиров в грубой халатности.
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Источник изображения: Российская газета
Именно украинские офицеры отдали приказ не прятать истребители, а оставить их на открытой базе, из-за чего урон нескольких «Искандеров» в кассетном исполнении вышел столь невероятным.
Напомним, что этот удар состоялся 1 июля днём, когда украинская ПВО оказалась практически бесполезна в перехвате крылатых российских ракет в Полтавской области.