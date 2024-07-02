Forbes: Решение офицеров ВСУ разместить Су-27 на открытой базе вызвало гнев украинских блогеров.

Российские военные, не веря своей удаче, смогли застичь врасплох украинское командование, обнаружив на открытой стоянке семь истребителей. Большинство из них были уничтожены сверхточным попаданием крылатого «Искандера-К», начинённого суббоеприпасами.

Как сообщило российское МО, ракетный удар по аэродрому Воздушных сил ВСУ Миргород, уничтожил 5 боевых самолётов Су-27. Ещё 2 истребителя, проходящие ремонтные процедуры тут же, были серьёзно повреждены. Как написал обозреватель Forbes, такой разгром вызывал бурную дискуссию в стане украинских военных блогеров, обвинивших украинских командиров в грубой халатности.

реклама





Источник изображения: Российская газета





Именно украинские офицеры отдали приказ не прятать истребители, а оставить их на открытой базе, из-за чего урон нескольких «Искандеров» в кассетном исполнении вышел столь невероятным.

Напомним, что этот удар состоялся 1 июля днём, когда украинская ПВО оказалась практически бесполезна в перехвате крылатых российских ракет в Полтавской области.