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Madarator
"Искандер" уничтожил за раз три HIMARS в районе села Клапая Херсонской области
Слишком дорого украинскому Генштабу обходятся поездки ВСУ вблизи передовой на зарубежной бронетехнике.

   Не очень удачный сегодня день начался у трёх украинских расчётов реактивно-залповых систем американского производства, отчего-то решивших, что вдали от передовой, куда долетает не каждый снаряд полевой артиллерии, а тем более дронов-камикадзе, будет очень безопасно. Как оказалось не будет от слова совсем. Тем более, изначально колонну боевых машин украинской армии с самого утра «вёл и контролировал» один из разведывательных беспилотников российской армии, паривший в небесной выси достаточно долгое время незамеченным. Такая неосмотрительность слишком больно аукнулась, так как на иностранные боевые машины у российского Генштаба были свои планы, решившего подключить для уничтожения особо важных единиц ВСУ три рода войск. 


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Источник изображения: портал ньюс.ру


   Как стало известно из отчёта МО РФ, для поражения бронированных машин были подключены звенья оперативно-тактической авиации, наземные подразделения ракетных войск и артиллерийские расчёты. В действе со стороны ВС России приняли участие и беспилотные аппараты. 


Фиксация трех HIMARS и машин обеспечения. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   В ходе последующего объективного контроля при помощи тепловизора, установленного на длиннофокусный объектив, было выявлено, что как минимум два украинских Хаймарса стали двумя высококонтрастными точками, что лишний раз засвидетельствовало об аномальном температурном контуре, обычно наблюдаемом после масштабного возгорания. Третья машина HIMARS не обязательно должна быть выведена из строя на 100%, но с высокой долей вероятности получила серьёзные повреждения.


Горящие корпуса после комбинированного удара.


    Соответствующая атака была осуществлена рядом с населённым пунктом Клапая Херсонской области. Видео с атакой российских сил на колонну трёх Хаймарс публикует ТГ-канал «Военный осведомитель».

   Почти три недели назад один из РСЗО HIMARS был застигнут врасплох в Харьковской области. где в уничтожении боевой машины принял участие другой «Искандер».

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