Подтвердила потерю в рядах ВСУ и депутат Верховной рады – нардеп Марьяна Безуглая.

Фантазия командования ВСУ однозначно лучше работает, чем слова официальных спикеров украинского командования ПВО, решивших оставить без комментариев вчерашний случай выбивания ЗРК «Patriot». Как оказалось, очень сложно опровергнуть кадры объективного контроля российского беспилотного разведчика, сумевшего заснять как момент поражения американских пусковых установок, так и их последующую детонацию.





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Искандер-М. Источник изображения: Газета.ру







Соответствующие кадры разместило российское МО, где четко показано, как после прилёта ракеты, запущенной из ОТРК «Искандер», у западных зенитных систем возникли серьёзные проблемы. Не менее «приятным» оказалось и последующее бытие РЛС «Жираф», застигнутой врасплох рядом с зарубежным ПВО.

Российский разведывательный беспилотник заснял взрывы на украинских позициях зенитных расчётов, не сумевших по мнению украинского депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, выполнять базовые рекомендации по недопущению более ранних событий, когда из-за халатности украинских офицеров и высшего командования, самолёты или наземные комплексы ЗРК оставались без движения на одних и тех же точках достаточно длительное время, став из-за этого лакомыми целями для российских ракетных систем. Что многократно подтверждалось и вновь повторялось. Но украинское командование продолжало делать выводы, что для него не нужно никаких выводов. Что чревато, как выяснилось.









Кадры объективного контроля от МО РФ. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





Известно, что выведение из строя двух ПУ «Patriot» и радиолокационной станции ВСУ «Жираф», состоялось в квадрате н.п. Южное одесского региона.









При этом точность и оперативность удара гарантируют практически бесшумные на электрическом ходу беспилотные разведчики семейства ZALA и Supercam, обладающие длиннофокусными объективами и модулями связи, работающими в режиме реального времени.