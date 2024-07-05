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Madarator
На Украине превратили Toyota Land Cruiser 70 в легкий броневик с пулеметом и запустили в серию
Правда брутальный "тактический автомобиль" вряд ли удастся производить собственно на Украине. Ведь "Искандеры" никто не отменял.

   Остро ощущая серьёзную нехватку бронетехники, без которой не то что бы не пойдешь в масштабное наступление, а не сможешь передвигаться в близком тылу или в передовой зоне, украинские конструкторы военного транспорта пошли самым легким путём: сделали из японского шасси Toyota Land Cruiser 70 свой «собственный» легкий тактический бронеавтомобиль. Бронированный пикап с легким пехотным вооружением назвали «Джура». При этом местные конструкторы объяснили выбор в пользу «японца» его утилитарностью – минимум электроники однозначно плюс для настоящей военной машины: так как отказ чувствительных плат в момент жаркого боя, это не то, что хотел бы получить экипаж боевого пикапа.

   Обозначили украинские оружейники и главных «выгодополучателей» своей переделки сугубо гражданского автомобиля в военную технику – это силы специальных операций (полевая разведка) и местные полицейские. Именно поэтому на текущий момент времени существует сразу несколько вариаций базовой машины. Главные отличия в которых заключаются в количестве транспортных мест: от четырех человек, но с возможностью перевозки некоторого количества груза, и до шести пассажиров, без возможности дополнительно загрузить машину.

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   А так как автомобиль военный, то украинцы не поленились и оснастили тонкий стальной корпус элементами бронирования, способными справиться с огнём советского калибра в 5,45-мм. Есть и так называемая противоминная защита, заключающаяся в стойкости к гранатным взрывам. Сообщается, что «Джура» способна выдержать атаку несколькими гранатами, детонация которых произошла в районе колёс или под днищем.

   Для относительной скорости машины с броней используется 200-силовой моторный агрегат. Собственно вес автомобиля составляет 5 тонн. 

   В качестве оружия используется пулемет 7,62-мм, стрелок которого защищен противопульным щитом.

   С наибольшей вероятностью производить «Джуру» будут за пределами Украины по понятным причинам.

#toyota land cruiser 70 #бронированный пикап #джура #украинский бронеавтомобиль
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