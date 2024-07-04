Правда это не удача или высочайшее технологическое превосходство экипажа "Ориона", а банальный переход в надводном режиме движения. Всё из-за устаревшей силовой установки "Можайска".

Путем долгих мытарств и бесплодных ранее поисков относительно большой подводной лодки проекта 06363, больше известной в военно-политическом блоке НАТО как «Черная дыра», из-за своей высокой скрытности и малошумности, патрульный противолодочный самолёт P-3C «Orion» принадлежности ВВС Португалии, всё-таки смог обнаружить одну из «Варшавянок».

Скорее всего лодка Б-608 «Можайск» Балтийского флота была выявлена при помощи оптико-электронного отслеживающего устройства, работающего в мультиспектральном режиме. Соответствующие технические характеристики позволяют сканировать окружающую местность в оптическом поле и в инфракрасном, со средней длиной волны в диапазоне от 3 до 5 мкм.

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При этом, обнаруженная в июне 2024 года субмарина не должна стать предметом гордости для португальских лётчиков НАТО. Всё по причине того, что дизель-электрическая подлодка совершала переход не в боевом режиме, когда показатели акустической «невидимости» зашкаливают, а в надводном положении.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Но, как пишет военный отечественный блог «Русское оружие» в лице автора Евгения Даманцева, гипотетическое наличие воздухонезависимого энергетического агрегата качественно бы повысило боевое функционирование этой подлодки в автономном режиме на протяжении до 20 суток. Поэтому, в отличие от современных западных аналогов, существенное отставание по части актуальности силовой установки, заставляет российский экипаж «Можайска» и однотипных ему субмарин, всплывать на поверхность как минимум раз в сутки. Всё из-за постоянной нужды в зарядке свинцовых аккумуляторов, используя дизель-генеративные блоки.









И именно в это «окно» подлодку легко обнаружить как обычными РЛС и системами оптико-электронной разведки, так и сверхсовременными АФАР-установками. Именно последние интегрированы в те самые большие стратегические БЛА американской армии – RQ-4B и MQ-4C.

И что самое обидное, отечественные разработки в области анаэробных силовых установок в РФ есть и были, но на протяжение долгих десяти лет ЦКБ «Рубин» так и не смог выпустить хотя бы экспериментальный вариант своей собственной ВНЭУ, хотя проект, работающий на принципах риформинга дизельной смеси, существует.