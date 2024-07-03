Для британских политиков появление в холодных водах Ирландского моря одной из "черных дыр" проекта "Варшавянка" сродни появлению АПЛ "Казань" у берегов Флориды.

Российское руководство ВМФ не единожды отправляло одну из ударных субмарин в Ирландское море. Плавание во внутренних водах Соединенного Королевства боевой подлодки русских вызвало беспокойство в рядах британских адмиралов и заставило их отдать приказ о защитных мерах.

Это море находится и у побережья Ирландии и у Великобритании, разделяя их как острова. И согласно международному праву, в любой точке этой акватории могут свободно плавать любые судна, в том числе и сугубо боевой направленности. Единственная реальная угроза здесь – это частые мели. Правда, для местных политиков и военных моряков появление тут подводного флота России это сродни недавнему событию в США, когда официальный Пентагон и Вашингтон «стояли на ушах» из-за внезапного погружения рядом с берегами Флориды одной из российских субмарин с новейшими ракетами. Именно тогда атомный ракетоносец «Казань» отвлек на себя большой флот американских кораблей и поисковых самолётов.

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А тем временем в отчёте британских военных указано, что как минимум с 2022 года российский подводный флот два раза побывал в местных глубинах: первый случай был зафиксирован в позапрошлом году, а самый свежий в июне. И уже журналисты Bloomberg сгущают краски, описывая ситуацию «как вышедшую за рамки». Хотя официальный Лондон «трагичность» ситуации не заметил и никак не прокомментировал.

В американском ИА назвали какого же типа лодки были идентифицированы. По данным иностранных журналистов, в холодных водах Ирландского моря передвигалась одна из «Варшавянок», получившая прозвище в НАТО «Черная дыра» из-за высоких свойств скрытности. Субмарина вооружена ракетами. Как пишут корреспонденты, лодка была обнаружена рядом с портом Корк, из-за чего в заданный квадрат в срочном порядке прибыли надводный флот и противолодочные самолёты британских ВМС.