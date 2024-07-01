Данные боеприпасы относительно "штучные" и их потеря вне линии передовой заставит некоторых украинских генералов "лишиться звёздочек".

Украинские генералы выражали большое чувство надежды на разрешение вашингтонской администрации отправить для поддержки ВСУ высокоточные боеприпасы в дополнение к точно таким же, но гораздо меньшей мощности и дальности управляемым снарядам для пусковых установок M172 HIMARS и M270 MLRS. Но первичная радость ушла на второй план, когда оказалось, что проблемы с ракетами ATACMS тоже существуют. Соответствующая публикация вышла в американском журнале про военную тематику Military Watch Magazine.





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Свежая новость информирует, что украинские подразделения ракетчиков пытаются при помощи дорогостоящих американских ракет нанести урон российским позициям в зоне боевых действий, но отечественные подразделения оказались заранее к этому готовы и смогли подготовиться при помощи своевременно прибывших к линии передовой комплексов РЭБ, эффективная излучающая мощь направленных помех довольно качественно помогает бить «по мозгам» к чувствительной для такого рода высокотехнологичных манипуляций ракетной технике США. Именно с этим связано большинство случаев промаха боевых частей дальнобойных систем огня, переданных Пентагоном в ВСУ.

Поэтому украинские высшие командиры решили попытать «военного счастья» при помощи дальнобойных ATACMS, имеющих, в виду эффекта новизны, некоторую трудность для перехватов.





Внутреннее устройство ракеты в версии Блок 1А. Источник изображения: hi-news.ru





Но первоначальная радость омрачилась тем фактом, что каким-то образом российской разведке удалось выяснить местонахождение засекреченных складов в районе населённого пункта Матвеевка на Запорожье. Именно здесь 48 часов назад был накрыт российскими ракетами целый арсенал зарубежных высокоточных боеприпасов, где вместе с корректируемыми высокоточными снарядами для HIMARS были повреждены гораздо более ценные для украинского генштаба боевые части ATACMS.

По последним данным один из блоков управления и коррекции ATACMS удалось захватить целым и к его изучению уже приступили российские специалисты, о чем есть подтверждающее видео.