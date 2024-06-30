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NYT: Спонсоры Демпартии ведут беседы на тему принудительного отстранения Байдена от выборов
Текущий глава Белого дома показал себя крайне слабо в дебатах с Трампом, а его психологическое и физическое здоровье оставляет желать лучшего.

   Основные спонсоры Демократической партии США получили дополнительный заряд уверенности в потенциальных планах убрать руководителя Овального кабинета из предвыборной гонки за будущее президентское кресло, и это вопреки воле самого Джо Байдена. К такому неутешительному выводу для многих они пришли после крайне неприятных с имиджевой стороны дебатов текущего главы Белого дома с Дональдом Трампом. Такими сведениями располагает редакция The New York Times после беседы со своими источниками из стана демократов.

   И без того плохое настроение спонсоров Демократической партии оказалось излишне испорченным после воочию наблюдаемых «пятничных прений», когда Байден и Трамп сошлись в так называемых дебатах на телевидении. Эфир CNN удручил богатейших людей Америки, поддерживающих на постоянной основе демократов. Спонсоры последних крайне раздосадованы и думают как поменять ход предвыборных соревнований в лучшую сторону.

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   Ряд источников газеты на условиях строгой анонимности сообщил, что влиятельные лица очень плотно обсуждают с политическими консультантами идеи, как сделать Байдена «отставным кандидатом», даже если Байден с этим категорически несогласен. Предполагается это выполнить до или после общенационального съезда американских демократов.


   Хотя часть спонсоров продолжает надеяться, что Байден всё-таки придёт к самостоятельному решению самоустраниться из гонки и оставит свое вакантное место для более способных кандидатов.

   Грядущие выборы общенационального лидера США состоятся 5 ноября будущей осенью. Самые главные кандидаты на победу в них – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

   Тем временем сам «старина Джо» прокомментировал более ранний призыв редакции New York Times снять свою кандидатуру с гонки, когда ответил, что не откажется от своего плана стать во второй раз подряд победителем выборов, пообещав свою победу собственным сторонникам в Нью-Йорке. По словам Байдена, конкуренция со стороны Трампа несложная.

#джо байден #президентские выборы в сша в 2024 году #президент сша #президент байден #президентская гонка в сша #здоровье джо байдена
Источник: nytimes.com
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