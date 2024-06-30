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Axios: Байден откажется от президентской гонки, если так решат его близкие
На прошедших дебатах нынешний хозяин Белого дома переходил на личности и смотрелся крайне посредственно на фоне младшего на 3 года Дональда Трампа.

   Текущий глава Белого дома может отказаться от перевыборной гонки досрочно, если такую цель выберет его окружение. Такой информацией делится сетевое издание Axios.

   Согласно сведениям ресурса, Джо Байден будет вынужден изменить свое желание состязаться с Дональдом Трампом только при одном условии – это совместное решение самых близких сторонников, вдруг посчитавших, что главе Овального кабинета не место на предстоящих в ноябре выборах президента США.

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   Такими членами ближайшего круга в публикации были названы жена 81-летнего политика Джилл Байден, его сестра Валери и друг Тед Кауфман, имеющий ещё и статус советника.



   Как объяснили в новости журналисты, близкий круг президента Байдена создавался буквально десятилетиями и именно это люди решали и решают порой вместе с Байденом о принятии тех или иных решений, наиболее важных для главы Белого дома.

   А мы вспомним, что грядущие выборы руководителя США будут проведены 5 ноября 2024 года. К текущему часу наиболее вероятными оппонентами за президентское кресло являются текущий национальный лидер Джо Байден и его визави в лице Дональда Трампа. 

#джо байден #президентские выборы в сша в 2024 году #байден и трамп
Источник: axios.com
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